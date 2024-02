Madonna e The Weeknd, il nuovo video Popular è solo su Fortnite

(Adnkronos) – A oltre sette mesi dal debutto di "Popular", la nuova canzone di Madonna in collaborazione con The Weeknd e Playboi Carti, il video musicale ha finalmente visto la luce in una modalità decisamente non convenzionale. La traccia, creata appositamente per la controversa serie HBO The Idol di The Weeknd, lanciata agli inizi di giugno 2023, si è distinta per il suo approccio innovativo alla diffusione dei contenuti correlati. Mentre a giugno The Weeknd aveva già pubblicato un video "visualizer" che vedeva protagonisti il cast di The Idol, il video ufficiale è stato rilasciato solo giovedì, ma con una particolarità: è disponibile esclusivamente nel Fortnite Festival, un evento all'interno del popolare gioco di Epic Games. Madonna ha annunciato la novità tramite Instagram, condividendo un estratto del video e invitando i fan a guardarlo dal 15 al 18 febbraio. Fortnite Festival, lanciato all'inizio di dicembre, consente agli utenti di "suonare" le canzoni in modo simile ai celebri videogiochi Guitar Hero e Rock Band, offrendo un'esperienza immersiva e interattiva. Per assistere al video, gli appassionati possono dirigersi al Fortnite Festival, accedere al menu Scopri e localizzare il Palco Jam del Fortnite Festival (non il Palco Principale), dove troveranno un'area dedicata esclusivamente alla visione del nuovo video musicale, disponibile per l'intero weekend. Oltre alla visione, i fan avranno anche la possibilità di "suonare" la canzone Popular all'interno del gioco, dato che è stata aggiunta come Traccia Jam. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...