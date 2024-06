Inaugurata Wolf Legend a Gardaland: 14 milioni di investimento per la stagione

Viola: associato al mistero, alla mistica, all’inconscio, ai segreti, alla superstizione ed al fascino, il sogno e la magia. E con queste caratteristiche e soprattutto abbinandoci il colore viola, Gardaland ha presentato alla stampa ed al suo pubblico la novità più misteriosa di sempre.

Una torre di 25 metri inserita per più di metà tra le fauci di un enorme lupo di pietra. Una maledizione, quella del lupo, che si può sconfiggere solo con un sacrificio rituale: affrontare le cadute vertiginose e i giri imprevedibili delle sedute della torre può salvare il lupo.

La novità 2024 è quindi una nuova attrazione di tipologia “Drop‘n Twist Tower” del produttore SBF – Visa group che lascerà un sorriso divertito sulla bocca degli impavidi avventurieri e la gioia di affrontare i propri timori a quelli meno esperti.

E con i suoi 25 metri di altezza e le 16 sedute rotanti permette di godere di una vista panoramica del parco gardesano prima delle improvvise cadute tra denti affilati e fumi ancestrali.

Wolf Legend nasce dalle ceneri di quella che era sequoia adventure e per ricordarla ne porta ancora un segno visibile vicino al portale di ingresso alla stazione (NdA uno scoiattolo ed un pezzo di catena della salita della precedente attrazione) e tematizzando tutta l’area circostante con atmosfere rituali e gusti simili a quelli che erano gli ambienti dei nativi americani, tra acchiappa sogni appesi, canoe variopinte e cascate impetuose. Anche la musica, gli effetti di fumo e le luci rendono l’ambiente un piccolo luogo “fuori dal mondo” dove vivere l’avventura in pieno. Tutto è pensato per rendere la nuova attrazione il centro e fulcro dell’area ispirata alla storia americana ed alle sue leggende.

L’inaugurazione ha visto protagonisti il CEO Sabrina de Carvalho, l’Operations Director Alessandra Zanoni e il Sales & Marketing Director Luca Marigo che con una fiammata e scintille di fuoco han dato il via alla stagione di questa grande novità bruciando letteralmente il nastro di inaugurazione.

Gardaland continua a strizzare l’occhio alle attrazioni per famiglie rendendo le giornate di chi ha bambini più complete e piacevoli, ma questa volta si divertiranno anche gli adulti che normalmente osservano le grandi major rides da fuori ed i gruppi di amici pronti a farsi qualche bella risata in compagnia.

Wolf Legend ha diversi cicli di funzionamento che talvolta vengono selezionati casualmente e per capire se si è fatto o meno più volte lo stesso “tipo di giro” c’è un segreto nascosto nel finale dell’attrazione: poco prima dell’ultima discesa e dell’abbandono della torre, nello sconfiggere la maledizione per la prova di coraggio sostenuta si devono osservare le pareti interne del lupo che si colorano di volta in volta di colori diversi: rosso, giallo… questo è il segreto che il grande predatore nasconde al suo interno e che gli ospiti possono scoprire solo facendo più e più giri avventurosi tra le fauci del grande lupo di pietra.

Riccardo Romano di sipArio – oltre il divertimento