“Lasciami Spazio” è il singolo d’esordio di Rory Life

Da venerdì 14 giugno 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “LASCIAMI SPAZIO”, il primo singolo di RORY LIFE.

“Lasciami Spazio” è un brano che racconta come Aurora vede la vita, in particolare le persone. Le scelte sono due: il bene o il male, e se non sai cosa scegliere, prenditi il tempo necessario per non fare una scelta affrettata. È difficile fidarsi delle persone, e lo è ancora di più per Aurora e per chi, come lei, ha dovuto affrontare molte avversità nella vita. La canzone cerca di coinvolgere gli ascoltatori con ritmo e un pizzico di riflessione, sottolineando l’importanza di essere selettivi nelle relazioni per evitare di fidarsi delle persone sbagliate e invita a cercare il cambiamento e a rischiare per realizzare i propri sogni, mantenendo sempre una fiducia primaria in se stessi.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho voluto iniziare un bellissimo percorso con Up Music, sono sempre stati tutti molto disponibili e gentili. Mi sono detta che, se non provavo ora a farmi conoscere con la mia voce e le mie parole … non avrei più provato e allora l’ho fatto ed eccomi qua, il mio primo brano, un passo per avvicinarsi alla vittoria e per realizzare il sogno di una vita”.

Biografia

Aurora Vita in arte RORY LIFE, è nata il 12 giugno 2002 a Civitanova Marche. Attualmente risiede a Monte Vidon Corrado, nella provincia di Fermo (Marche). Aurora ha sempre coltivato diverse passioni, tra cui lo sport, la musica e la moda. Il suo motto è: “La vita è ritmo, e il ritmo inizia dai battiti del cuore”.

Piena di iniziativa, esageratamente fantasiosa, selettiva e testarda, la sua più grande difficoltà è fidarsi delle persone ed è proprio quello che ci vuole dire con il suo singolo d’esordio “Lasciami spazio” disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 14 giugno 2024.

