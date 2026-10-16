Turismo, Cacciamani (Cinecittà): “”Cinema è il più grande vettore per far diventare iconici alcuni

In occasione della conferenza stampa di presentazione della prima edizione di ‘In Lazio-be excellence. Lazio tourism market’, la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio, l’ad e dg di Cinecittà Manuela Cacciamani ha ricordato che tra audiovisivo e cineturismo c’è un’intesa solidissima: il giro d’affari in Italia è di circa 600 milioni di euro l’anno e la ricaduta più consistente è proprio nel Lazio.