Bancali usati e nuovi
Italia

Turismo, Cacciamani (Cinecittà): “”Cinema è il più grande vettore per far diventare iconici alcuni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto

In occasione della conferenza stampa di presentazione della prima edizione di ‘In Lazio-be excellence. Lazio tourism market’, la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio, l’ad e dg di Cinecittà Manuela Cacciamani ha ricordato che tra audiovisivo e cineturismo c’è un’intesa solidissima: il giro d’affari in Italia è di circa 600 milioni di euro l’anno e la ricaduta più consistente è proprio nel Lazio.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Fiammata africana sull’Italia, arriva il caldo record: le previsioni meteo

15 Giugno 2026

Marcello Foa tra gli assegnatari del Premio America 2019

11 Ottobre 2019

Previdenza, Inps: “-1,8% prestazioni liquidate pari a 1,5 milioni”

9 Luglio 2026

La ‘rinascita’ di Belen Rodriguez: il racconto sui social dopo il ricovero

4 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno