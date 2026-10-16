Malattie reumatologiche, progressi nelle cure ma restano disuguaglianze e bisogni insoddisfatti

Le cure per le malattie reumatologiche hanno compiuto importanti progressi grazie a terapie sempre più mirate, ma restano criticità legate alla diagnosi precoce, alla continuità assistenziale e all’equità nell’accesso ai trattamenti. È quanto emerso dall’incontro promosso da Apmarr al Ministero della Salute, a Roma, dedicato alle sfide presenti e future della reumatologia, con un focus anche sull’antibiotico-resistenza e sulla sicurezza delle cure.