“Trip to Wonderland” il nuovo singolo di Ziga Rustja

Da venerdì 3 maggio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Trip to Wonderland” (LaPOP), il nuovo singolo di Ziga Rustja.

“Trip to wonderland” è un brano in cui Ziga Rustja enfatizza l’importanza della vita di ognuno di noi. Vivendo vicino ai confini con l’Italia e la Croazia, una zona dove spesso le persone transitano in cerca di un futuro migliore, l’artista cattura con la poetica e la sensibilità di un padre la storia tragica di una madre e sua figlia. Nel testo, Rustja pone una domanda importante: qual è il prezzo della libertà? Si interroga su cosa siamo disposti a fare per garantire ai nostri figli la vita che meritano. La canzone vuole essere un dialogo di fantasia, una carezza immaginaria per la bambina che ha pagato un prezzo troppo alto per la propria felicità.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Trip to Wonderland” per me simboleggia l’opportunità sfuggita di mano per volere del destino. Una madre e sua figlia, qualche anno fa, nel fuggire dalla propria patria per colpa della guerra, non riuscirono ad oltrepassare un fiume in piena, non lontano da dove vivo. Il fiume si è portato via la bimba. Nella canzone ho voluto dare un finale diverso alla storia. Volevo che questa mamma e sua figlia, incolpevoli delle disgrazie di questo mondo, riuscissero ad arrivare alla loro meta. Alla loro terra promessa».

Biografia

Rustja (nome completo Žiga Rustja) e’ nato e cresciuto nel litorale sloveno, vicino a Portorose sul confine con l’Italia e con discenze italiane da parte materna. All’età di 8 anni viene scelto ad un casting come corista per una band di Capodistria. Questa esperienza gli fa capire di voler fare musica e più tardi che questa diventi il suo lavoro, diventando un cantautore.

Negli anni partecipa a svariati festival e contest a livello nazionale, muovendo i primi passi come autore in una rock band. Nel 2014 e nel 2018 realizza due album (Iz moje perspektive e Čas). In seguito, ha l’opportunità di aprire il concerto dei Plavi Orkestar all’Arena Stožice a Lubiana, di fronte a 12.000 persone.

Conosciuto come solista e corista ai festival più seguiti in Slovenia ed autore per altri artisti, nel 2020 conosce il produttore Cristiano Norbedo con il quale inizia a lavorare a un EP in lingua inglese.

