Astrotarocchi 20 maggio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 20 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete sentite molto la mancanza di qualcosa o di qualcuno, ma forse questa esperienza, a qualcosa e’ servita, a cosa ? Questo lo sapete solo voi, e quindi il consiglio e’ quello di darvi una risposta e su quello ripartire per fare in modo che questa mancanza non ci sia piu’, accorciate le distanze …

Toro i risultati a volte sono frutto di tanto lavoro e pesantezza, anche se la concretezza e’ il vostro forte e’ ora di alleggerire un po’ e buttare fuori dal carro tutto il materiale che non serve, viaggerete veloci e piu’ sereni, smettete di ” ruminare “

Gemelli cari gemelli per voi arriva un momento interessante, entrano soldi e dal cilindro arrivano molte novita’, archiviate i noiosi e polverosi trascorsi, arriva di meglio per voi e lo meritate

Cancro quando la mela non e’ piu’ buona, per quanto si possa voler recuperare, e’ meglio lasciar stare, e questo vale un po’ per tutte le cose, se e’ necessario tagliare qualcosa, fatelo senza esitare, prima che si rovini tutto l’albero.

Leone per molto tempo avete ripetuto le stesse strade per risolvere questioni economiche, poi avete compreso e cambiato strada, ebbene questa e’ quella giusta, vi porta alla realizzazione totale

Vergine non continuate a battere la testa sulla stessa siepe, siete dentro ad un labirinto, invece di continuare a girarci dentro, guardatela da fuori la situazione e riuscirete sicuramente a trovare la giusta chiave

Bilancia finito un capitolo prima di arrivare al nuovo, un po’ di giri in tondo la vita li fa fare, ma il nuovo inizio s’intravede gia’, non abbiate paura di volare, a volte anche i perfetti equilibri vanno dissestati per poi tornare centrati. La giornata e’ tranquilla

Scorpione siete in volo sopra le montagne di difficolta’ che avete superato, e dovreste avere imparato che prendere a testate la roccia, non e’ molto saggio, ricominciate a volare e non ricadete nello stesso errore, sarete anche lenti, ma alle mete c’arrivate comunque, quindi aprite le ali e travalicare

Sagittario ullala’ divampa l’incendio, l’amore infiamma, ma tenete a bada il fuoco che non si estenda su tutto quello che fate e comunque ci sono anche ritorni voluti dal fato, si aprono strade su ponti inondati di sole, arriva una bella dose di tutto, e’ proprio quello che ci vuole e meritate

Capricorno scavate in profondita’ nel luogo di lavoro, c’e’ qualcuno che si finge amico e non lo e’, e comunque se vi ha creato dei problemi state tranquille che si risolveranno in maniera positiva per voi, crea fra le altre cose confusione quindi andate oltre le nuvole e osservate attentamente, la troverete

Acquario vi state un po’ girando e rigirando intorno ai stessi problemi, forse avete bisogno di un parere esterno, in ogni caso a breve smettete di girare e troverete la soluzione giusta per voi e la risoluzione

Pesci la fortuna gira dalla vostra parte, sia a livello economico, sia a livello lavorativo, iniziano a girare bene i settori vitali importanti e comunque la giornata e’ ottima



Buona giornata a tutti



