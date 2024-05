Pattinaggio artistico il 31 maggio ALL’IC Ardea 1 scuola Virgilio

L’associazione “Aironi Coraggiosi” è felice di presentare una dimostrazione di pattinaggio artistico che si terrà venerdì 31 maggio, in occasione della Festa di Fine Anno dell’IC Ardea 1 scuola Virgilio.

La collaborazione con l’A.s.d. Patty Art porterà in pista giovani atleti del territorio sotto la supervisione del Tecnico Responsabile Federico Tassini, campione del mondo.

L’associazione – spiegano i suoi membri – è appena nata e ha scelto la scuola per la sua prima iniziativa proprio per evidenziare come questa sia un bene di tutta la comunità. Abbiamo approfittato dell’ospitalità dell’istituto con l’intento di partecipare e ampliare l’offerta già ricca grazie all’impegno di altre associazioni, come ad esempio la Filarmonica, la Pro Loco e di tutti gli altri enti e stand che animeranno la giornata.

Il nostro obiettivo è quello di contribuire a rendere più inclusive e accoglienti le strutture scolastiche, anche con l’aiuto dello sport. Non a caso in Italia è molto rilevante il numero di cittadini attivi, di organizzazioni di volontariato e di altre realtà del Terzo settore che si mettono in gioco per implementare l’educazione scolastica ed extrascolastica attraverso i patti di collaborazione.

A noi piace l’idea di fare scuola in maniera ampia e consapevole, in collaborazione tra genitori, insegnanti e realtà del territorio. Rendere le strutture scolastiche inclusive vuol dire arricchirle e far in modo che possano proporre idee e progetti di miglioramento.

Proprio per questo – ha poi sottolineato il segretario degli Aironi coraggiosi Rolando Roberti – puntiamo con forza sulla diffusione delle attività sportive e sulle iniziative ludiche, per coinvolgere e far partecipare ragazzi e genitori di questo territorio, ricco di risorse e bisognoso di progetti.

Come detto si tratta di una prima iniziativa dell’Associazione che si è appena creata.

Tra i progetti futuri c’è, innanzitutto, una Caccia al Tesoro nel centro storico di Ardea, il prossimo 15 giugno. Un’occasione che vedrà i più piccoli cimentarsi con la ricerca di indizi nei siti rutuli di maggior interesse storico-archeologico.

A settembre un nuovo appuntamento con il pattinaggio, sempre nella pista esterna dell’Istituto di via Laurentina, con la possibilità di prove gratuita prime dell’eventuale accesso ai corsi.

In cantiere ci sono altri interessanti progetti ma per ora l’appuntamento da non perdere è quello di venerdì 31 alle 16.30, con l’esibizione di pattinaggio, alcuni degli atleti frequentano l’ IC ARDEA II. A tal proposito è proprio ai dirigenti e agli insegnanti dell’IC Ardea I e II che va un doveroso ringraziamento, a loro, ai due consigli di istituto che hanno dato disponibilità affinché si realizzi questo incontro sportivo e a tutte le Associazioni che lavorano costantemente per il territorio.