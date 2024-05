Nuova ID.3 Pro S: 557 km di autonomia e upgrade di contenuti a un prezzo da Ecoincentivi

Volkswagen fa un ulteriore passo nel migliorare l’offerta della Nuova ID.3, introducendo novità di prodotto e di prezzo che stavolta interessano la Nuova ID.3 Pro S con batteria da 77 kWh (netti) e, in particolare, la Pro S Edition Plus. In Italia la gamma della Nuova ID.3 Pro S da 5 posti e 557 km1 di autonomia WLTP rientra nella soglia degli Ecoincentivi: è infatti ordinabile al prezzo di 42.490 euro, cui vanno aggiunti 1.000 euro per la ricca Edition Plus.

– Nuovo concetto di visualizzazione e comando: l’infotainment di nuova generazione MIB4 è ora disponibile anche per la compatta elettrica VW

– Più prestazioni: la trazione elettrica eroga fino a 170 kW (231 CV) e consente un’autonomia WLTP fino a 557 chilometri

– Nuova energia: la nuova capacità di ricarica in corrente continua fino a 175 kW e la batteria precondizionata riducono i tempi di ricarica

– Nuova generazione di software: la funzione Travel Assist migliorata e le nuove funzioni rendono la guida ancora più confortevole e comoda

– Nuova ID.3 Pro S da 42.490 euro; Edition Plus da 43.490 euro con un prezzo da Ecoincentivi e con oltre 5.000 euro di risparmio per il Cliente