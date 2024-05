Lupo (Lega Pomezia): “Le imminenti elezioni europee mai come questa volta sono importantissime”

Le imminenti elezioni europee mai come questa volta sono importantissime perché dopo l’ultimo quinquennio in cui il nostro paese è stato letteralmente osteggiato e politicamente massacrato con politiche penalizzanti ed economicamente devastanti derivanti principalmente dall’organo comunitario esecutivo ovvero la commissione europea uscente a guida a Von der Leyen: e’ bene precisare che la maggioranza di tale commissione è composta da una strana alleanza tra il Ppe e i socialisti europei e verdi per cui la nostra unica speranza affinché sia possibile un cambio radicale delle politiche nei confronti dell’Italia e di noi italiani è di votare in massa e convinzione in principal modo la Lega che è di fatto nel gruppo europeo ID l’unico che può fornire una svolta della politica comunitaria. Per cui una coalizione che includa i gruppi ID e ECR a cui appartiene Fratelli d’Italia e PPE a cui appartiene Forza Italia escludendo sia i socialisti che i verdi sono l’unica nostra speranza per un cambiamento reale. Altrimenti se si continuasse prorogando l’attuale maggioranza europea che ha approvato politiche quali l’adozione della carne sintetica come alimento, pale eoliche ovunque, adeguamento pretestuoso e cosiddetto “green”sugli immobili di proprietà,il flop delle auto elettriche in sostituzione dei motori endotermici e se consideriamo che la nostra energia elettrica per lo più è prodotta da centrali termoelettriche alimentate a petrolio il risultato sarebbe disastroso. Tali politiche infatti dimostrano che è in corso una grande presa in giro da parte dei poteri forti e dei potentati economici vicini all’attuale commissione europea che stanno inoltre prosciugando i conti correnti di tutti gli italiani. Non voglio entrare nel merito sulle iniziative da attuare per modificare tali situazioni ma certamente con una maggioranza ID Lega, PPE ed ECR possiamo sicuramente iniziare un nuovo percorso energetico iniziando a rivalutare il nucleare pulito e l’idrogeno che oltre a migliorare realmente l’ambiente in quanto possiamo produrre energia a basso costo e pulita diminuendo sensibilmente il costo della bolletta a tutti gli utenti sia dell’energia elettrica che delle altre forme energetiche indispensabili. Quindi cari concittadini solo noi con il nostro voto e mi riferisco anche a tutti coloro che sono delusi dall’attuale classe politica possiamo tentare questa svolta. Pertanto invito i giorni 8 e 9 giugno a votare Lega scegliendo un qualsiasi candidato compreso il generale Vannacci che ha avuto il coraggio di porre questioni importanti con il libro “il mondo al contrario”. Qualora si vogliano invece votare, come farò io, personaggi più politici sicuramente il nostro segretario regionale Davide Bordoni, la nostra capogruppo alla Regione Lazio Laura Cartaginese e il nostro ex presidente del Consiglio Regionale del Lazio Mario Abruzzese sono ottime scelte . Inoltre voglio ricordare che se si effettua più di una preferenza occorre votare almeno un uomo ed una donna ed essendo possibile esprimere fino a tre preferenze consiglio le scelte politiche di cui sopra con la formula ABC cioè Abruzzese, Bordoni e Cartaginese.Restando sempre a vostra disposizione ringrazio tutti i cittadini che come me vogliono veramente cambiare questa Europa.

Luigi Lupo, commissario politico Lega Pomezia