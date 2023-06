Io e la Luna, il nuovo singolo di Anna Capasso

Appena uscito Io e la luna, il nuovo singolo della cantautrice e attrice Anna Capasso, distribuito da Artist First, che farà ballare per tutta l’estate. Un pop fresco e frizzante su cui l’artista fa esprimere la sua vocalità melodicamente dolce e al tempo stesso molto accattivante, per un ritmo più che mai danzante.

Il brano è scritto dalla stessa Anna insieme a Massimo D’Ambra e conferma un’attenzione al gusto musicale ma anche al testo, ancora una volta per nulla banale, come già accaduto in passato con L’estate su di noi.

La canzone, infatti, racconta le sfumature più belle dell’amore, descrivendolo come la possibilità di concedersi una meritata serenità da conservare e proteggere da chiunque. In fondo, in ogni relazione, gli unici interessati a tutte le dinamiche devono essere i due innamorati.

Il carattere sognante della protagonista di questo brano si incontra dunque con la voglia di superare ogni ostacolo, allontanando ogni possibile problema o agente esterno in grado di cambiare gli equilibri nella coppia.

Io e la luna è quindi un pezzo che si fa apprezzare nella sua parte più leggera e piena di passione, ma anche in quella più implicita e profonda che si può accarezzare tra le righe del testo.

Dichiara Anna Capasso:

Con questo brano voglio raccontare l’unicità dell’amore che, come tale, merita rispetto. Le relazioni, spesso, sono troppo esposte ai giudizi e alle interferenze esterne: così viene a mancare la loro privatezza e, talvolta, alcune storie finiscono anche per quello. In questo caso, la protagonista chiede all’uomo di cui è innamorata di poter allontanarsi da tutto, stando soli con la luna. Quando ho scritto la canzone, ho pensato subito alla luna, mia unica vera compagna nei momenti più difficili della vita: dopo delusioni cocenti, guardare il cielo notturno mette in pace con sé stessi. E il mondo esterno, con tutte le sue pressioni, non esiste più.

E quando si immagina una bella luna, non è difficile sognare il golfo di Napoli in cui alla sera si rispecchia creando una magia ineguagliabile. Non a caso il videoclip, diretto da Ferdinando Esposito su idea e sceneggiatura della stessa Capasso e prodotto da Massimo D’Ambra è girato proprio nel capoluogo campano e in varie zone della regione.

Riconoscibili sono soprattutto la scalinata di Palazzo Reale, i gradini di Palazzo Fondi con la scritta “amore” e il celebre murale, situato nei quartieri spagnoli, dedicato a Diego Maradona, che sembra suggerire qualcosa in più sulla professione dell’ipotetico latin lover della canzone.

Così commenta Anna:

Pensando a un amore da proteggere, mi viene spontaneo immaginare le difficoltà di un’artista fidanzata con un calciatore, la cui relazione è sempre al centro dei rotocalchi contro la loro volontà. È una regola che è sempre valsa per tutti i personaggi famosi. La verità è che tenevo molto, in un anno così importante con la conquista del terzo scudetto, a omaggiare la mia città, più ancora di tutte le altre volte. Amo l’eleganza di Napoli, la sua modernità unita alla sua storia: per questo, oltre a luoghi artistici famosissimi, ho scelto anche un hotel riprodotto esattamente come uno di Manhattan, che spiega l’avanguardia di questa città

Con questo brano Anna racconta la forza dell’amore, che fa riconoscere le anime gemelle anche in un incontro casuale. Un sentimento talmente forte da poter essere definito quasi eterno, come racconta la cantante, che spiega così il motivo per cui ha voluto dedicare un brano a questo tema:

Nonostante i mille problemi quotidiani, ci sono storie che non finiscono mai completamente. Basta uno sguardo tempo dopo e ci si rende conto che il bene profondo è rimasto intatto. Questo vuol dire che l’amore, non solo quello di coppia ma anche inteso come sentimento a tutto tondo, è più che mai vivo: non si può odiare chi si è amato.

Io e la luna accompagnerà Anna per l’intera l’estate, da Nord a Sud in tutta Italia, dove sarà ospite di diverse rassegne. Ma non è finita qui: è già pronto un balletto che verrà diffuso su Tik Tok in contemporanea all’uscita del video il 20 giugno.

Anna Capasso, pochi mesi prima dell’album che arriverà in autunno, ha quindi intenzione di farci ballare tutta l’estate con questo pop ricco di ritmo e di entusiasmo, sfiorando anche temi particolarmente importanti.

Finalmente, immaginare una ragazza di talento che sappia far divertire e riflettere nello stesso tempo non è più un’utopia.