Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Manfredi Borsellino “Da Natoli parole deprecabili”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Aprile 2026
1 minuto di lettura

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – “Nel leggere quanto contenuto nella richiesta di archiviazione notificataci dalla Procura di Caltanissetta, non possiamo ancora una volta non rammaricarci per le parole captate negli stralci di intercettazioni in essa contenute, riguardanti le offese riferite a nostro padre e ai miei familiari e in particolare alla mia persona come colui che avrebbe tratto financo privilegi dalla morte del padre”. Così Manfredi Borsellino, intervenendo in merito alle parole pronunciate dall’ex pm Gioacchino Natoli nei confronti della famiglia Borsellino, contenute nella richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nissena nell’ambito di un filone delle indagini su mafia e appalti.
“Conoscendo l’animo e la grandezza morale di nostro padre – aggiunge Manfredi -, le ingiurie a lui riferite (‘coglionè), nonchè le frasi pronunciate sulla presunta condizione di privilegio che ne sarebbe derivata a noi figli dalla sua morte, sono deprecabili perchè chi ha conosciuto la nostra famiglia tali frasi non avrebbe dovuto neanche pensarle”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Straripano fiumi in E.Romagna e Marche, 800 interventi vigili del fuoco

19 Settembre 2024

La Roma esonera il tecnico Daniele De Rossi

18 Settembre 2024

L’Udinese si rialza in Coppa Italia e prenota l’Inter

25 Settembre 2024

Meloni: “Record di occupati, abbiamo smesso di pagare chi non lavora”

21 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno