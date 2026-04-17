Astrotarocchi 18 aprile 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟 Sabato 18 Aprile 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete Riceverai notizie scritte o un messaggio importante che aspettavi da tempo. È il momento di mettere nero su bianco i tuoi progetti. 🐞

♉ Toro C’è un forte bisogno di stabilità. Le carte suggeriscono che troverai un porto sicuro o un accordo che ti darà finalmente tranquillità a lungo termine.🐞

♊ Gemelli Qualcosa che era nascosto o un segreto che custodisci sta per essere elaborato. Studia bene i dettagli prima di agire; la conoscenza è il tuo potere. 🐞

♋ Cancro Un momento di grande energia e successo. La tua vitalità è al massimo e riuscirai a far luce su una situazione che prima ti appariva confusa. 🐞

♌ Leone Tagli netti e decisioni improvvise. È il momento di eliminare ciò che non serve più per fare spazio al nuovo, anche se il distacco può sembrare brusco. 🐞

♍ Vergine Periodo di armonia, purezza e saggezza. Nei rapporti personali cercherai sincerità e pace. È un ottimo momento per la spiritualità. 🐞

♎ Bilancia Il cambiamento è nell’aria. Potrebbe trattarsi di un trasloco, di un nuovo inizio o di un’evoluzione positiva in un progetto che avevi nel cassetto. 🐞

♏ Scorpione Un po’ di incertezza passeggera. Non prendere decisioni affrettate oggi; aspetta che il cielo si schiarisca per vedere meglio la direzione da prendere. 🐞

♐ Sagittario Si parla di legami, contratti o unioni. Un impegno formale sta per essere preso o rinnovato. La fedeltà a una causa ti premierà. 🐞

♑ Capricorno Riflessione e isolamento costruttivo. Potresti sentire il bisogno di guardare le cose dall’alto o di occuparti di questioni burocratiche e istituzionali. 🐞

♒ Acquario La soluzione è nelle tue mani. Si apre una porta che era chiusa; hai il potere di risolvere un problema grazie a un’intuizione vincente.🐞

♓ Pesci C’è una sfida o un ostacolo da superare. Non cercare di abbatterlo con la forza: usa la pazienza e la strategia per aggirarlo e arrivare in cima.🐞

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