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Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi lunedì 6 aprile in Toscana, nella zona di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. 

Il sisma si è verificato alle 4:14, con epicentro localizzato a circa quattro chilometri a est del centro abitato e a una profondità di 8 chilometri. 

Secondo le prime informazioni, l’evento sismico non ha provocato danni a persone o cose. Non si segnalano criticità e la situazione è sotto controllo da parte delle autorità competenti. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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