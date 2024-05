Dal 24 maggio 2024 disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “La gioia dei bambini”, il nuovo singolo di Cortellino per LaPop.

“La gioia dei bambini” è un brano divertente e provocatorio con la speranza da parte dell’artista di strappare un sorriso anche nel cuore di chi non sorride mai.

Mantenendo la linea stilistica del singolo precedente e dei brani che andranno a comporre l’album in arrivo, anche “La gioia dei bambini” è stata registrata durante una live session con band insieme ai musicisti: Alessandro Perosa (batteria), Matteo Zecchini (chitarre), Liviano Mos (organi e keyboards), Giorgio Biselli (basso).

La complicità tra i performer e l’autore ha reso ancora più divertente la registrazione del brano, eseguito ispirandosi a progetti come quelli di Banana Republic e Rino Gaetano, utilizzando strumenti datati e ricreando un’atmosfera vintage nello studio di registrazione di Sesto, artista e amico triestino.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Il brano è una provocazione costruita sul paradosso del denaro rapportato con il concetto della felicità moderna. Ho costruito questa canzone partendo dal verso “La gioia dei bambini non sta mica nei soldini”, per me è il fulcro della canzone, il centro dell’esplosione creativa, è la scintilla che ha fatto nascere questo brano. È da cose semplici che traggo ispirazione: il sorriso, il suo effetto ed il suo valore sull’umore della gente, rapportato al valore del denaro e dei soldi nella società moderna.”

Presalva ora il brano: https://lapop.lnk.to/lagioiadeibambini

Biografia

Enrico Cortellino è un cantautore di Trieste. Dopo 10 anni di carriera musicale sotto lo pseudonimo di Cortex, nel 2018 Enrico intraprende un nuovo percorso musicale, più maturo e introspettivo, sotto il nome Cortellino. Inaugura questo nuovo progetto nell’ottobre dello stesso anno col singolo “140 km/h”, cover di Ivan Graziani, e relativa videoclip casting Nikita Pelizon. Il brano, assieme ai successivi singoli “Usami”, “Cuore Logico” e “Solo quando sbaglio” (presentato in anteprima su Rolling Stone Italia), anticipa l’album “Solo quando sbaglio” (LaPOP 2019), seguito in estate dal #soloquandosbaglioTOUR. Nel 2020 escono poi: “Un sorriso” feat. Yane; “Elettra” e “Un discorso da coniglio”. Il 2021 è segnato dall’uscita del singolo “Il pensiero da nulla fugge”, dalla collaborazione col producer Glitch, autore del rework in chiave dance di alcuni classici del cantautore e dall’uscita della cover de “La stagione dell’amore” di Battiato, mentre nel gennaio del 2022 escono la cover dello storico brano di Lucio Dalla “Caruso” e i singoli: “Non ho bisogno di niente”, “Lento” e “Mente libera”. Nel 2023 pubblica “Rivoluzione digitale”.

Dopo aver iniziato il 2024 con il brano “Il mondo pieno di guai , “La gioia dei bambini” è il nuovo singolo di Cortellino disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 24 maggio 2024 (LaPop).

