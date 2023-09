Serena Spada fuori con il nuovo singolo “Ogni tua parola”

Dal 29 settembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Ogni tua parola”, il nuovo singolo di Serena Spada.

“Ogni tua parola” è un brano semplice al primo ascolto, ma in realtà è molto profondo perchè racconta di una ragazza che, stanca di subire atti di bullismo, cerca in tutti i modi di omologarsi agli standard della società, per non essere giudicata. Ma tutto ciò non basta, cade in una profonda depressione emotiva non riuscendo più ad uscire di casa. Un giorno incontra una persona che invece la ama così com’è e la sprona a rialzarsi e a combattere. Riesce ad uscire dalla depressione e incomincia a vivere la vita con la sua vera personalità, senza mai più nasconderla.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Con questa canzone voglio invitare tutti coloro che l’ascoltano a non arrendersi mai e di accettarsi per quello che si è, perché ognuno di noi nel suo piccolo possiede un’anima unica ed irripetibile”.

Biografia

Serena Spada, nata a Monza il 23 novembre 1995, fin da giovane ha dimostrato una profonda passione per la musica e il teatro, che sono diventati i suoi più grandi hobby e interessi. Nata con una voce potente giudicata “unica” dai migliori professionisti nel settore musicale, Serena ha dedicato anni di duro lavoro e impegno per perfezionare le sue abilità vocali. La sua forza e la sua carismatica presenza sul palco hanno sempre catturato l’attenzione del pubblico, trasformando ogni sua esibizione in un’esperienza indimenticabile. Durante il suo lungo percorso artistico ha raggiunto svariati traguardi: nel 2007, ha vinto il Primo Premio al Kinder Festival, dimostrando il suo incredibile talento. Ha raggiunto il 3° Posto nella seconda edizione del medesimo concorso nel 2008, dimostrando la sua costante dedizione e il suo impegno nel migliorare sempre di più. Ma Serena non si è fermata qui. Nel corso degli anni, ha vinto numerosi premi prestigiosi, tra cui il Primo Premio all’Autumn Festival nel 2009 e il 1° Premio nella categoria Junior del Concorso Canoro Regionale Note Libere nel 2012. Questi riconoscimenti hanno confermato il suo talento straordinario e la sua capacità di emozionare con la sua voce. Oltre ai suoi successi in competizioni locali e regionali, ha anche partecipato ad importanti competizioni a livello nazionale: è stata semifinalista all’Area Sanremo Tour nel 2018 e finalista al Premio Fiuggi Sound nel 2021, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diversi stili musicali. Dal 2013 al 2015 ha fatto parte del cast del musical “Merlino” interpretando la parte di “Oracolo”. Nel 2022, ha partecipato al programma televisivo “Don’t Forget The Lyrics 2” come concorrente, mettendo in mostra le sue abilità canore e la sua determinazione a raggiungere nuovi traguardi.

Oltre alle sue performance straordinarie, Serena è conosciuta per i suoi tratti distintivi di personalità. È una persona forte, carismatica e intraprendente, che trasmette energia positiva a coloro che la circondano. La sua determinazione e la sua passione per la musica l’hanno portata anche a firmare un contratto con la casa discografica “Up Music Studio” . Con la sua voce unica, continuerà sicuramente a incantare il pubblico e a raggiungere nuovi traguardi.

