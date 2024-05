Astrotarocchi 19 maggio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

19 Maggio 2024 di Cristina Olmi



Ariete avete la forza, tenacia, coraggio, resistenza nelle condizioni anche piu’ avverse , quindi laddove c’e’ un momento di difficolta’ ci sara’ anche l’energia giusta per affrontarla e risolverla

Toro c’e’ un po’ di stanchezza in arrivo approfittate del fine settimana per rilassarvi e riposare, recupererete energie e comunque la giornata e’ buona

Gemelli in testa avete un progetto, che riuscirete a portare a termine, ma nel frattempo godetevi i momenti di pace e di tranquillita’, la giornata e’ tranquilla

Cancro a volte dire no, costa fatica, ma ne costerebbe molta di piu’ dopo a cose fatte se non sono giuste per voi, la giornata e’ di scelte da fare e valutazioni da considerare, per capire se con un no sistemate la vostra serenita’ che e’ la cosa principale

Leone ci sono notizie che arrivano e confondono un po’, ma comunque poi si chiariranno ed avranno il loro perche’, la giornata e’ comunque tranquilla

Vergine oggi meglio non sognare e tenere i piedi a terra se avete bisogno di una mano per fare qualcosa parlate con chi sapete una mano la puo’ dare e chiedete, avrete il supporto necessario

Bilancia voi siete alla fine di un ciclo e state raccogliendo i frutti con tanto di onore e successo date tempo alle energie di allinearrsi e vedrete con i vostri occhi il raccolto, in bene e in male ovviamente Scorpione Oggi, qualunque cosa iniziate e’ benedetta dall’universo, siete protetti e coccolati, siete al sicuro, se dovete cominciare qualcosa fatelo pure senza esitazioni, andra’ bene

Sagittario arrivano notizie o persone che chiariscono qualcosa e anche a livello economico arrivano entrate extra che non arricchiscono ma aiutano

Capricorno il tempo passato senza decidere e fare nulla e’ tempo perso e pochi ricordano che il tempo non torna indietro e non si recupera, non perdiamolo dietro a chi non ne vale la pena

Acquario Per voi c’e’ una bella realizzazione in campo lavorativo, ma attenzione ancora non siete pronti per il salto di qualita’ e qualcuno cerca di farvi le scarpe, tenete gli occhi aperti

Pesci A volte immaginiamo delle cose che sono in un modo ma concretamente potrebbe essere ancora meglio, quindi se avete la sensazione che qualcosa e’ accaduto, nessun allarme se discutete magari di qui a poco si apre una nuova via



