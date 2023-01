Roma, raccolta differenziata più accessibile per persone con disabilità visiva

Fisio fit

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti accessibile per le persone con disabilità visiva.

Per perseguire questo obiettivo, sotto l’egida di Roma Capitale è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra AMA e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma. L’Azienda Municipale Ambiente si impegna a rendere riconoscibili ai cittadini ciechi e ipovedenti i contenitori dedicati alle diverse frazioni che si trovano su strada o all’interno dei condomìni di Roma.

Per verificare l’andamento del servizio erogato agli utenti con disabilità visive e individuare soluzioni innovative, viene costituito da subito un tavolo di lavoro congiunto. AMA, d’intesa con Roma Capitale, nel corso del 2023 darà disposizioni affinché sia il più possibile rispettato (e ripristinato, in caso di spostamenti determinati da terzi) l’ordine di posizionamento dei contenitori per i rifiuti, sia su strada che nelle diverse forme di raccolta di prossimità o “porta a porta”.

Verranno introdotti per la prima volta in Italia e in via sperimentale, in una zona della città da concordare, contenitori per rifiuti con differenziazione “tattile”: sulla superficie esterna ci saranno pannelli che possano essere percepiti facendo scorrere il bastone bianco d’ausilio per ciechi e ipovedenti. Al termine della sperimentazione, il Tavolo definirà le tempistiche di estensione di questa modalità anche in altre zone. Qualora vengano introdotti cassonetti cosiddetti “intelligenti” dotati di smart card per l’apertura, infine, il posizionamento del lettore sarà standardizzato per facilitarne l’individuazione e verrà studiata anche l’implementazione di un apposito segnale acustico.

AMA, inoltre, si impegna ad individuare modalità alternative e compatibili con le disabilità visive per consentire al maggior numero possibile di utenti di accedere agevolmente al servizio di ritiro gratuito a domicilio di tutti quei materiali che normalmente debbono essere conferiti a cura dell’utente presso i Centri di Raccolta, di partecipare alle raccolte gratuite di rifiuti particolari e ingombranti con postazioni straordinarie su strada e di prenotare gli appuntamenti agli sportelli della Tariffa Rifiuti.