FUNICOLARE ROCCA DI PAPA, FDI, SPESI MILIONI DI EURO MA NON FUNZIONA

<<Un ingente investimento di denaro pubblico resta bloccato e la cittadinanza non può usufruirne. La Funicolare di Rocca di Papa, è una delle tante promesse non mantenute da Zingaretti, costata circa 15 milioni di euro, ancora non ha effettuato una corsa.

Sono trascorsi 9 anni dagli annunci roboanti dell’ex governatore Pd che la presentava come una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del turismo locale. Ad oggi resta un’opera incompiuta e abbandonata che suscita molti interrogativi sul suo rapporto costi benefici. Certamente chi doveva supervisionare i lavori ed il rispetto del crono programma per conto dell’Amministrazione di Sinistra del Lazio ha qualche responsabilità se, dal 2013 ad oggi, ancora non è stata resa percorribile la strada di accesso alla funicolare, né è stato completato il parcheggio e non si ha notizia di un collegamento bus navetta con gli altri centri urbani dei Castelli. La noncuranza con cui Cotral sta trascinando questo discutibile progetto aumenta il rammarico sull’impiego di cospicue risorse economiche, che potevano essere destinate ad altri interventi sul territorio, ascoltando le istanze degli Amministratori Locali e della cittadinanza.>> Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio e Gino del Nero responsabile del Circolo Fdi Rocca di Papa.

