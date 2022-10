Lazio, Ecoitaliasolidale su Pontina: Finalmente stanno terminando i lavori

I lavori avviati lo scorso 21 marzo per la sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale della Via Pontina stanno finalmente per concludersi. Infatti è prevista la conclusione degli interventi entro il prossimo 28 ottobre. Un cantiere che ha creato soprattutto nel periodo estivo enormi disagi veicolari nel tratto a sud della Capitale, fra Tor de’ Cenci-Spinaceto sud e Castel di Decima-Castel Porziano. Lavori che hanno influenzato pesantemente il transito per numerosi chilometri sia in uscita che in entrata dalla Capitale verso l’Eur, in una arteria dove circolano circa 29 milioni di autovetture, 81 Mila ogni giorno. Ora finalmente a breve la conclusione dei lavori ma altri cantieri, nello stesso quadrante sud della città sono previsti per la Laurentina, Ardeatina, Divino Amore ed Ostiense.

“Bene quindi la conclusione dei lavori sulla Pontina, ma ribadiamo ancora una volta la nostra polemica in relazione alla mancanza di volontà di attuare un progetto complessivo per la realizzazione del raddoppio della via Pontina che non solo viene utilizzata per il raggiungimento delle località balneari della Regione, ma anche da sempre maggiori residenti delle località della provincia di Roma, un potenziamento che vorrebbe dire maggiore sicurezza, minor traffico, minor inquinamento, risparmio di carburante per gli utenti.

E’ quanto dichiarano in una nota Piergiorgio Benvenuti Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e Fabio Rosati, Presidente del Centro Studi sulla Mobilità.

“Questa estate abbiamo polemizzato per la tempistica dei lavori sulla Pontina, proprio in pieno periodo di maggiore flusso di pendolari verso le località balneari, ora chiediamo ha concluso Marco Scotto Lavina, già Consigliere Provinciale di Roma del Collegio dell’Eur e dirigente nazionale di Ecoitaliasolidale – che i nuovi cantieri previsti per le altre arterie del quadrante sud della Capitale avvengano con maggiore celerità e con una maggiore programmazione evitando periodi di maggiore affluenza del traffico.”

