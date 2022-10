Elisa Bartoli regala la gioia alla sua Roma

Allo stadio Enzo Ricci il Sassuolo ospita la Roma per la sesta giornata del campionato. Neroverdi che hanno urgenza di ottenere punti, e giallorosse che devono mantenere la seconda posizione in classifica con la Fiorentina.

Parte bene la Roma ma risulta essere inconcludente sotto porta con Paloma Lázaro e Valentina Giacinti nel primo minuto di gioco e fino al 26’ le due squadre si dimostrano alla pari.

Occorre aspettare proprio il minuto 26 in cui Lázaro sfiora il palo con un tiro al volo, ma il Sassuolo inizia a prendere coraggio e al 32’ Eleonora Goldoni scappa via da sola, ma si fa parare un buon tiro da Camelia Ceasar.

Al minuto 37 è Valeria Monterubbiano a rendersi pericolosissima sfiorando la traversa e creando un brivido per la Roma.

Stessa cosa che accade al 43’ ma con Benedetta Brignoli: la neroverde sfiora il palo col destro e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

La ripresa si apre con Benedetta Glionna che tenta il cross per Giacinti, ma la difesa sassolese respinge in fallo laterale.

Al 52’ Monterubbiano riceve in area, si gira e col destro sfiora l’incrocio dei pali. Occasione per le emiliane.

La Roma non si fa attendere e Glionna al 55’ tenta un destro dal limite, ma Kresche non ha difficoltà a far sua la sfera.

Passano appena due minuti e Román Haug, in anticipo su Tamar Dongus, di testa sfiora il palo e l’occasione del vantaggio giallorosso.

Trenta secondi dopo Giugliano serve Andressa che di sinistro prende il palo, la brasiliana rincorre la sfera ma prende la rete esterna.

Al 60’ Glionna in difesa sbaglia il passaggio arretrato per Ceasar, ne approfitta Goldoni che prende la sfera, ma il portiere rumeno riesce a far sua la sfera toccandola con la punta delle dita e facendo ripartire le giallorosse. Brivido per le romaniste.

Al 63’ colpo di testa di Giacinti sotto porta, ma Dongus le chiude lo specchio e mette la palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo la Roma tenta più volte la conclusione con Haug ed Elisa Bartoli, ma la porta emiliana pare stregata e dopo due minuti d’assedio le giallorosse non riescono a trovare il gol.

Al primo minuto di recupero arriva il tanto sudato gol da parte di Elisa Bartoli: il capitano romanista riesce a trovare l’angolino alla sinistra di Kresche. 0-1 giallorosso con la panchina di mister Spugna che esplode di gioia.

A vincere è quindi la Roma che resta al secondo posto assieme alla Fiorentina dietro solo all’Inter a un punto di distanza.

La prossima sfida per le giallorosse sarà in Champions League, debutto nella fase a gironi al Domenico Francioni di Latina contro lo Slavia Praga alle ore 21,00 di giovedì 20 ottobre.

In campionato invece le giallorosse ospiteranno al Tre Fontane il Como alle ore 12,30 di domenica 23 ottobre.

Le formazioni:

SASSUOLO (5-3-2):

Isabella Kresche 12, Julie Nowak 33, Maria Filangeri 85 (C), Tamar Dongus 32 (Sara Mella 3), Caroline Pleidrup 4, Davina Philtjens 2, Giada Pondini 8, Refiloe Jane 6, Benedetta Brignoli 15 (Melissa Bellucci 10), Eleonora Goldoni 9 (Rocío Bueno 29), Valeria Monterubbiano 22 (Virag Nagy 77).

Coach: Gianpiero Piovani

ROMA (4-3-3):

Camelia Ceasar 12, Elisa Bartoli 13 (C), Carina Wenninger 23 (Moeka Minami 2), Elena Linari 32, Norma Cinotti 5 (Andressa 7), Manuela Giugliano 10, Paloma Lázaro 29 (Román Haug 22), Giada Greggi 20, Annamaria Serturini 15 (Benedetta Glionna 18), Valentina Giacinti 9, Emilie Haavi 11.

Coach: Alessandro Spugna

Reti: 90’+1 Bartoli (Roma).

Ammonizioni: Wenninger (Roma), Brignoli (Sassuolo), Filangeri (Sassuolo), Greggi (Roma), Jane (Sassuolo), Giacinti (Roma), Philtjens (Sassuolo)

Arbitro: Luca Cherchi della sezione di Carbonia (SU)

