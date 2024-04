Nuova Audi S3: la più performante di sempre

Si rinnova radicalmente Audi S3: il restyling del modello, proposto nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Sedan, porta in dote molteplici affinamenti tecnici cui consegue un comportamento sportivo come mai prima d’ora. Una caratteristica alla quale concorrono la sensibile iniezione di potenza, la sovralimentazione ottimizzata, la trasmissione S tronic evoluta, l’adozione della tecnologia torque splitter di derivazione Audi RS 3, l’inedito programma di marcia dynamic plus, lo sterzo più diretto e i freni maggiorati. A completamento del pacchetto tecnico debutta un nuovo sistema di scarico in titanio ad alte prestazioni.

Powertrain evoluto: iniezione di potenza (+23 CV) e coppia (+20 Nm) per il 2.0 TFSI dalla sovralimentazione ottimizzata

Tempi di cambiata ridotti del 50% per la trasmissione S tronic a 7 rapporti

333 CV, 0-100 km/h in 4,7 secondi, comportamento marcatamente sovrasterzante, sterzo più diretto, freni maggiorati e scarico high performance in titanio

Torque splitter di derivazione Audi RS 3: distribuzione attiva e totalmente variabile della spinta tra le ruote posteriori a vantaggio di reattività, rigore direzionale e drift

Design ancora più muscolare e sino a quattro firme luminose

Nelle Concessionarie italiane a maggio 2024