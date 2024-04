LO STADIO FLAMINIO AL CENTRO DI UNA VISIONE STRATEGICA DELLO SPORT A ROMA

Da anni sono impegnato sul tema dello Stadio Flaminio e con grande onore e piacere vi comunico che LUNEDÌ 15 APRILE a Palazzo Valentini a Roma si terrà un incontro dedicato al ruolo e al recupero del Flaminio.

Il nostro amato Stadio è un’icona storica della città di Roma, un luogo intriso di ricordi sportivi e culturali che ha plasmato la storia del calcio e dello sport italiano.

Tuttavia, il suo stato attuale richiede attenzione e azione per riportarlo alla sua antica gloria e renderlo uno spazio ancora più vitale per la comunità.

L’incontro di lunedì sarà un’opportunità preziosa per discutere del ruolo che lo Stadio Flaminio può svolgere nella vita della nostra città e per esplorare le varie possibilità di recupero e riutilizzo di questa struttura iconica.

Saranno presenti esperti, autorità locali, appassionati di sport e cittadini interessati, tutti uniti nell’obiettivo comune di valorizzare e preservare questo importante patrimonio storico e culturale.

Prof. Giuseppe Capua

Medico Specialista in Medicina e Traumatologia dello Sport

Presidente Commissione Antidoping FIGC