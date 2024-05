Amici del Cane di Latina: tutto pronto per il terzo open day in canile

Dopo il grande successo delle prime due edizione, torna per la gioia di grandi e piccini l’Open Day al Canile di Chiesuola gestito da oltre 30 anni dall’Associazione Amici del Cane di Latina.

Molti immaginano i canili come luoghi tristi, dure prigioni per anime innocenti e purtroppo in molti casi è così, ma i visitatori durante l’Open Day potranno vedere con i propri occhi che per i volontari dell’Associazione Amici del Cane il canile è un luogo dove dare rifugio agli animali in attesa che una famiglia amorevole li adotti, un luogo nel quale nutrirli in maniera sana, offrire un giaciglio dignitoso e dare loro la carezza che tanto attendono.

Ogni giorno si può entrare nel canile di Chiesuola per andare a conoscere e magari ad adottare gli ospiti della struttura, in più domenica 26 maggio dalle 10 alle 14 le porte del canile saranno aperte a tutti con ingresso libero e saranno organizzate delle visite guidate per conoscere le varie zone, i loro simpatici abitanti e le loro storie.

Com’è una giornata tipo in canile? Come sono fatti i box e le aree di sgambamento? Come passano il tempo gli animali? Chi si occupa di loro? Che succede quando si ammalano o sono anziani? Come si adotta un cane del canile? Che significa adottare un amico a quattro zampe? Quali sono le responsabilità che abbiamo nei loro confronti?

I volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina saranno felici di rispondere a queste e a tutte le altre domande che i visitatori vorranno porre loro. Un modo assolutamente divertente per conoscere le varie attività e iniziative portate avanti dall’associazione, non solo in canile ma anche al suo esterno.

Tante le sorprese nel corso della mattinata, soprattutto per i bambini, non resta che partecipare per scoprire quali saranno!

La partecipazione è libera e gratuita.

Per info: 0773.662177, 375.6459655 (Whatsapp) e associazioneamicidelcane@gmail.com