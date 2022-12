Ardea, domenica 10 dicembre “La Magia del Natale” al Golf Club Mare di Roma

Ad Ardea “La Magia del Natale” si festeggia al Golf Club Mare di Roma, location di prestigio del litorale romano, a metà strada tra Ostia ed Anzio, a pochi metri dalle spiagge di Marina di Ardea e Torvaianica.

In un’atmosfera tutta da vivere, quest’anno grazie ad una squadra di volontari che da più di un mese si è messa al lavoro per regalare un sorriso a grandi e piccini, con il patrocinio gratuito del Comune di Ardea, è stato creato un vero e proprio villaggio di Natale, ad ingresso gratuito che sarà aperto al pubblico Domenica 11 Dicembre, dalle 10 alle 18. Un atmosfera unica nel suo genere, per tutte le famiglie del territorio che vorranno trascorrere alcune ore di svago tra mercatini artigianali, laboratori creativi in un ambiente accogliente con spazi dedicati al relax e al divertimento.

Qui i bambini potranno incontrare Babbo Natale in slitta, scattare foto e ricevere in regalo, fantastici doni. Non mancherà il circo-teatro DIDI E CARLOTTA con un doppio spettacolo che si svolgerà sia la mattina e il pomeriggio in un ambiente a tema dove sarà possibile passeggiare in un villaggio natalizio dove è possibile trovare gonfiabili, auto d’epoca, stand di artigianato e tanti Babbi Natale in Moto. Non mancherà poi, per i più piccini, il percorso di Harry Potter, ma anche la pet teraphy e prove di golf. Una giornata dove sarà presente anche la Old Dixie e swing band.

All’interno della vecchia casa rurale, costruita agli inizi del secolo scorso e finemente ristrutturata, le famiglie potranno prenotare un tavolo (telefonando al numero 06.9133250) per scoprire qualche rivisitazione di alcuni piatti tipici della cucina romana. La selezioni delle carni alla brace è di straordinaria qualità, mentre la cantina è orientata ai vini del territorio con un buon rapporto qualità/prezzo, affiancati da alcune irrinunciabili etichette di altre regioni. Aperto anche il bar all’interno della struttura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...