Astrotarocchi: 26 agosto 2022

Ariete su qualche questione del passato, una parente anziana fare definitivamente chiarezza e si parlera’ forse di qualcuno che si e’ un po’ rovinato per essersi illuso con una donna, dovrete un po’ pazientare, vi verra’ dato qualche consiglio, accettatelo e fatene buon uso

Toro sarete perfettamente in grado di fermare qualcuno che vuole portarvi via qualcosa, di sicuro lo ” caccerete ” dalla vostra vita senza alcun riguardo e fate assolutamente bene, siete protette qualcuno di lassu’ una mano ve la da’, un vero e proprio aiuto invisibile

Gemelli c’e’ molta simpatia e tenerezza nei vostri confronti e voi, nel frattempo, dovrete scegliere quale strada intraprendere visto che avete diverse opzioni. Questa cosa vi crea un po’ di ansia ma accetterete l’incognita di scegliere ad intuito, sceglierete la via piu’ difficile ma la piu’ giusta per voi

Cancro state attenti che la troppa voglia di leggerezza non vi conduca troppo lontano dai vostri obiettivi ci saranno dei consigli che vi verranno dati, dovrete attenzionarli perche’ sono validissimi per voi e la vostra situazione dovrete studiare per voi la strategia migliore per ottenere maggiori riconoscimenti lavorativi

Leone siete affascinanti non c’e’ da discutere su questo, attraverso ottime conoscenze, informazioni che riuscirete a reperire o delle novita’ interessanti, la vostra vita sta per prendere una piega diversa, e’ come se attraverso questo purgatorio in cui siete passati, aveste trovato un varco dove entrare per iniziare di nuovo qualcosa probabilmente e’ la vita che vi si rivoluzionera’ totalmente

Vergine farete la nuova conoscenza di due donne, una non va bene per voi e’ molto attenta a quello che fate, come il serpente e’ dietro una pietra e controlla per attaccare quando meno ve l’aspettate, attenzionatele attentamente e la serpe va allontanata

Bilancia per voi e’ in arrivo un colpo di fortuna, una sorpresa una svolta anche una possibile vincita in termini di soldi anche piuttosto consistente, non giocate molto, non serve esagerare e questa particolare previsione puo’ andare fino a una settimana

Scorpione un cambiamento molto consistente vi portera’ ad allontanarvi da qualcosa o qualcuno, non c’e’ nessuna lite solo si prendono strade diverse, fa parte del percorso che ognuno di noi fa, questo cambiamento a tratti sara’ anche divertente e ricco ricchissimo di soddisfazioni, e’ un cambiamento ottimo per voi

Sagittario dovrete lottare con piccoli ostacoli che mettono alla prova la vostra pazienza, rimanete tranquilli e scavalcateli, ci riuscirete bene. Non date retta alla confusione che sembra regnare sovrana, non ci sono problemi, la giornata alla fine, dara’ i suoi frutti

Capricorno siete in attesa ormai anche stanca di qualcosa che speravate accadesse prima, ma siete anche astute, uscite dalla tana e perlustrate intorno l’ambiente qualcuno vi dara’ delle dritte per riuscire in quello che volete, probabile accorcerete un po’ i tempi

Acquario c’e’ fiducia e speranza per qualcosa che volete realizzare con un uomo ma sembrano questioni di affari, avete la buona sorte e gli aiuti invisibili gia’ pronti a tendere una mano, chiedete e verrete aiutati

Pesci arrivano notizie che aspettate da molto e’ prevista un uscita una gita dove alcune cose verranno messe in chiaro, c’e’ una riconciliazione e finalmente un po’ di fortuna inizia a girare, questa previsione e’ valida, nel vostro caso fino ad un mese

Vi auguro una buona giornata

