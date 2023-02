Roma: Acea Ato 2, giovedì sospensione flusso idrico in zone Ciampino e Municipio VII, ecco le zone interessate

Fisio fit

Acea Ato 2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune strade del Comune di Ciampino e per alcune utenze alimentate dall’acquedotto ex Barbuta del VII Municipio del Comune di Roma. Di conseguenza dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di giovedì 23 febbraio, si verificheranno possibili mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti strade e zone: Comune di Ciampino: Via Veneto, da via Isonzo a Viale di Marino, Viale di Marino, Via Folgarella, Via 2 Giugno, Via Italia, Piazza della Pace, Via Dalmazia, Via della Repubblica, Via Monte Grappa, Via Giovanni XXIII, Via IV Novembre, Piazza Rizzo, Via S. Francesco D’Assisi, Via Roma, Via de Gasperi, Via Trento, Via Trieste, Via Fiume, Via F. Baracca, Via Toti, Piazza L. Da Vinci, Via S. D’ Acquisto, Via Serotini, Via di Ciampino, Via Appia Diramazione a Via Bandinelli (solo alimentati da ex Barbuta), Via Lucrezia Romana (solo utenze alimentate da ex Barbuta).

Municipio VII del Comune di Roma (solo utenze alimentate da ex Barbuta), Via Lucrezia Romana, Via Paolo Orsi, Via Lucio Mariani, Via Antonino Salinas, Via Capannelle, Via Appia Nuova (da Via di Ciampino a Via di Capannelle), Via Tor Carbone Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di giovedì 23 febbraio, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti del Comune di Ciampino: Via Folgarella, angolo Via Enrico Toti, Piazza della Pace, Via XXIV Maggio, angolo Via del Lavoro, Via Bandinelli, angolo Via Lucrezia Romana. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet