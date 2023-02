Astrotarocchi: 22 febbraio 2023

Fisio fit



-Ariete ci sono notizie o incontri in arrivo a cui proprio non pensate, siete in fase anche di rinnovamento ed e’ per quello che molte cose sembrano ferme, non lo sono a breve finalmente si muove tutto

-Toro Il consiglio che vi da’ questa carta ( il 4 di spade ) e’ che la vera sfida di questi giorni e’ riposare e rilassarsi in attesa delle prossime sfide da passare, c’e’ ancora molto lavoro davanti, ma per ora dovrete riposare. Approfittatene

-Gemelli state cercando in qualche modo di rimettere ordine nelle vostre questioni materiali, ci metterete attenzione e otterrete dei buoni risultati, occorre pazienza e costanza

-Cancro e’ ora di fare dei cambiamenti, siete consapevoli che alle spalle bisogna lasciarsi qualcosa che e’ importante ma che ormai e’ finito, dispiace per il dolore che da’ ma e’ ora di voltare pagina

-Leone per voi e’ in arrivo il successo, la vittoria e il riconoscimento pubblico. Non solo siete riusciti a raggiungere i vostri obiettivi, vengono ora riconosciuti pubblicamente i vostri sforzi e i vostri risultati, quindi bravi

-Vergine nonostante vi venga offerto aiuto, non ve ne accorgete intenti come siete a guardare la delusione, alzate lo sguardo e accettate l’aiuto che vi viene offerto, e’ ora di andare oltre

-Bilancia nonostante la freddezza o comunque la serieta’ di cui vestite la corazza, sotto siete dei sognatori e cullate una vostra speranza che richiede tempo ma che si realizzera’

-Scorpione avete l’idea d’iniziare un progetto molto creativo e sicuramente nel tempo riuscirete a realizzarlo, abbiate cura di non sprecare nessuna energia

-Sagittario pensate spesso a quando sara’ la vostra ora di festeggiare un avvenimento, ancora non sono maturi i tempi, ma arrivera’ sicuramente, avete ben seminato, deve solo crescere la pianta

-Capricorno attenzione a liti e battibecchi ma questo vale solo per chi ha un carattere fumantino, per gli altri puo’ indicare che farete sport o che passerete una notte ” hot “

-Acquario per voi comunicazioni frequenti e anche un po’ animose, ma niente paura e’ solo una giornata stressante che passa veloce

-Pesci con astuzia e intelligenza possono essere raggiunti grandi traguardi, dipende solo dalla volonta’ e dalla velocita’ del pensiero che avete, e’ una giornata positiva per voi



Buona giornata

