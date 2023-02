ANZIO SCHERMA: CAMPIONI D’ITALIA U14

Fisio fit

Campionato a squadre nazionale Under 14, ore 19:45. Gli atleti anziati hanno appena concluso l’assalto decisivo. Il tabellone segna 45 punti. Grida di gioia da parte dei ragazzi. Applausi dall’allenatrice a fondo pedana Giorgia Fontana. Ovazione dei numerosi accompagnatori. Il Circolo Scherma Anzio è campione d’Italia.

La squadra è composta da CAFAROTTI LORENZO, DI NOIA MATTEO, IADARESTA GIUSEPPE e BOSCHI LORENZO: si sono distinti positivamente per tutta la competizione salendo sul gradino più alto del podio dopo una faticosissima trasferta così lontano da casa.

Correttezza, resilienza, calma e sportività: sono queste le virtù che i nostri ragazzi hanno dimostrato, oltre al gesto atletico, per vincere in una competizione ardua come quella bolzanese.

Degno di nota il piazzamento della seconda squadra composta da: MOSCONI FEDERICO, MILAZZO ANTONIO E PEPE ANGELO.

Come se non bastasse l’atleta ZANNA CARLO si è distinto, a Terni, nella 4°prova Master arrivando ottavo sugli oltre trenta partecipanti.

Non ci sono più parole per descrivere l’impegno e i traguardi raggiunti da questi ragazzi e, di riflesso, dai loro attenti istruttori-FONTANA GIORGIA E CATELLA ANTONIO, ma la scherma si riconferma per l’ennesima volta un’eccellenza della nostra città che dona continuamente lustro e prestigio per tutta la nazione.

Tutto questo dimostra come questa disciplina porti grandi risultati anche nelle province dove, nonostante le difficoltà, si riescono a raggiungere importanti traguardi sfruttando impegno e sacrificio.

