Assessore Urbanistica: ok definitivo a stadio AS Roma in Regione Lazio

La conferenza dei servizi, per il via libera definitivo sullo stadio dell’As Roma, si terrà in Regione Lazio poiché va fatta una Valutazione di impatto ambientale dell’opera. Lo ha spiegato l’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, intervenendo nel corso delle commissioni congiunte Sport e Urbanistica del Campidoglio. Sarà quindi compito della nuova giunta regionale di Francesco Rocca guidare il progetto verso la cantierizzazione. “Dopo la consegna della progettazione definitiva si aprirà una conferenza dei servizi decisoria in Regione Lazio – ha detto Veloccia -. L’opera va sottoposta a un procedimento di Valutazione ambientale. Roma Capitale avrà un delegato che esprimerà parere. Auspichiamo che ci sia un lavoro importante sulla progettazione definitiva: la conferenza dei servizi in Regione Lazio può chiudere il percorso in 60 giorni”.

“Il percorso fatto è importante e rigoroso – ha spiegato l’assessore -. Gli uffici hanno analizzato il progetto consegnato, sono stati coinvolti circa 30 enti che lo hanno ricevuto e si sono espressi. È stato pubblicato sul nostro portale per fugare qualsiasi dubbio sulla trasparenza del percorso. Sono arrivate richieste di integrazione da tre dipartimenti e dalla Sovrintendenza capitolina, dalla società sportiva sono state fornite le risposte. La richiesta per cui ci è voluto più tempo sono state quelle della Mobilità ma una volta ricevute è stata elaborata questa delibera che raccoglie i pareri pervenuti e inserisce nel deliberato le prescrizioni che dovranno essere assolte. In conferenza dei servizi non sono emersi giudicati insuperabili ma sono emersi dati che necessitano di un approfondimento e dell’individuazione di soluzioni che dovranno essere incluse nella progettazione definitiva”.

