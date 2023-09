Astrotarocchi 19 settembre 2023

Astrotarocchi del 19/09/2023 di Cristina Olmi



ARIETE Oggi non tutto girerà per il verso giusto e potreste stentare a trovare la giusta sintonia con voi stessi. Pensate a divertirvi : è un periodo che state perdendo troppo tempo a pensare e ripensare ai vostri problemi. Cercate di distrarvi e nessuna nuova iniziativa per oggi, meglio rinviare🍀

TORO Buone speranze per risolvere una questione che vi sta a cuore. Occhio alla posta e al telefono : notizie in arrivo fin dalla mattinata. Oggi vi sentirete con le energie giuste per affrontare ogni situazione. Meglio una serata con amici che soli e comunque coltivate il progetto che avete in mente, piano piano prendera’ forma👭

GEMELLI Se state trattando l’acquisto di una casa o di un altro bene qualsiasi , fate meglio i vostri conti…forse è il caso di pensarci ancora un pò. Presto potreste ricevere altre offerte più convenienti.

Potreste anche incontrare un vecchio amore del passato ma non fatevi travolgere dalla malinconia. Non è il caso…🏠

CANCRO Oggi affioreranno alla vostra mente cose passate che in parte vi rattristeranno, è possibile che in giornata incontriate qualcuno che non vedevate da tempo e non è detto che questo vi fara’ piacere.👎

LEONE Nel lavoro dovrai tirare fuori gli artigli! C’è qualcuno che vorrebbe vedervi cadere ma non ci riuscira’. Farete conquiste in amore e sarà buona anche la fortuna, tentate il gioco, ma sempre con moderazione. Qualcuno vi ammira di nascosto e nutre tanta stima per voi. Il suo problema è di non essere libero ed è per questo che non si fa avanti.💪

VERGINE Accettate gli inviti che vi verranno rivolti anche se potresti non avere molta voglia di uscire. Provate a cambiare il vostro look. Iniziate a prendervi cura di voi stessi con dei massaggi o una cura di bellezza. Iniziate a fare sport. Molte delle cose che farete oggi avranno successo sarete affascinanti agli occhi della persona che vi sta a cuore. 🎉

BILANCIA state passando la vostra vita sempre con le stesse persone, vivete sempre le stesse situazioni. Una persona che vi sta a cuore vi penserà e si pentirà di alcuni errori del passato fatti nei vostri confronti , ma questo non vi intenerirá e non gli aprirete nuovamente il vostro cuore. 💔

SCORPIONE potreste ricevere molte chiamate e messaggi noiosi ma non spegnete il telefono perchè ne potreste riceverne anche una piacevole e particolarmente importante. Fate in modo che il vostro telefono sia libero.📞

SAGITTARIO Una delusione potrebbe farvi intristire la giornata. Siate realisti e soprattutto prima di colpevolizzare gli altri valutate bene se anche voi vi siete sempre comportati correttamente.

Un amico sarà molto invadente ma gli farete capire che il suo troppo impicciarsi dei fatti vostri vi infastidisce.

Malinconia dal tardo pomeriggio in poi con una bella dose di stanchezza che accusate da alcuni giorni. Potrebbero esserci possibilità di chiarimenti con una persona a voi cara. 🍒

CAPRICORNO Dovete portare ancora un pochino di pazienza perchè una situazione poco chiara presto si rivelerà molto più semplice da gestire di quello che immaginavate. Nel frattempo non fatevi prendere da ansie inutili, davvero non ce n’è motivo perché tutto si sistemerá…ne riceverete comunicazione solo con qualche giorno di ritardo.💻

ACQUARIO Sarete intraprendenti e costruttivi. Non vi mancheranno le occasioni per mettervi in mostra soprattutto sul lavoro. Oggi scoprirete anche che qualcuno da tempo è interessato a voi ma non ha il coraggio di farsi avanti. Se la cosa non vi dispiace potreste dargli modo di conoscervi. Oggi vorrete fare le cose a modo vostro, non ascolterete nessuno….come sempre insomma! Porterai a termine un progetto importante.🍀

PESCI Avrete tanti impegni lavorativi uno dietro l’altro, farete del vostro meglio ma la cosa che dovete tenere bene a mente è che per questo non dovete trascurare il vostro partner. Fate in modo che possa comunque sentire tutto il vostro amore nei suoi confronti.💑



Buona giornata ❤