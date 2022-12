Ambiente e Diritti umani: Ecoitaliasolidale, non si soli uomini è composto il pianeta

“Il 10 Dicembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, visto che il 10 Dicembre 1948 è stata presentata la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”.

Mezzo secolo dopo, nel 1998, le associazioni animaliste britanniche Uncaged (oggi conosciuta con il nome Center for Animals and Social Justice) assieme alla PETA (People for Ethical Treatment of Animals) hanno scelto di far coincidere con il 10 Dicembre anche la Giornata dei Diritti degli Animali. Successivamente, nel 2007, trasformata nella Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali. Era necessario fare questo? – Certamente sì! Ogni essere vivente ha diritto a NON essere vessato, imprigionato, torturato o gratuitamente ucciso. Con l’attenzione verso gli animali, si indirizza l’uomo verso l’attenzione su temi come gli allevamenti intensivi, la vivisezione, il bracconaggio selvaggio e la sostenibilità ambientale.

Tutto questo è riportato in una nota del Movimento Ecologista ECOITALIASOLIDALE, Piergiorgio Benvenuti Presidente Nazionale; Cinzia Caruso Responsabile del Dipartimento Difesa e Benessere degli Animali; Giorgio Rossi Responsabile Regionale del FriuliVG.

