Ariccia, approvato il project financing per l’ampliamento del cimitero

A breve inizieranno i lavori di ampliamento del cimitero di Ariccia. In particolare, l’ingrandimento si rende necessario, vista la presenza del NOC nel comune che comporta un aumento del numero delle persone decedute nel territorio. Inoltre, alcuni Comuni limitrofi hanno difficoltà con le tumulazioni a causa del numero limitato di posti nel cimitero e questo comporta la tumulazione nel cimitero ariccino, cioè dove avviene il decesso. Oltre ciò ci sono persone indigenti che non hanno familiari o sono in condizioni economiche precarie quindi, l’Amministrazione deve garantire loro un posto al cimitero. In funzione di tutto questo, durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, c’è stata l’approvazione di un project financing da realizzare a ridosso del cimitero esistente, in adiacenza, quindi, del camposanto contemporaneo e la struttura prevede la costruzione di 1024 nuovi loculi e un piccolo numero di colombari.

“Con l’approvazione del project financing realizzeremo un’opera che ci mette al riparo da possibili emergenze” – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Serafini – “Nel giro di qualche mese andremo in gara e la ditta che si aggiudicherà i lavori potrà avviarli immediatamente Contestualmente verranno anche avviati i lavori di restyling del cimitero già esistente, in particolare per quanto riguarda la viabilità e il verde L’intento è quello di dare un aspetto migliore all’intera costruzione in quanto il cimitero è collocato all’interno del paese per il decoro urbano è necessario che questo si presenti bene”.

