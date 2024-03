Sandra Tosi: l’osteopata di Nettuno che ha conquistato Sanremo

Si è concluso da poco un mese molto impegnativo per la Dott.ssa Sandra Tosi, osteopata di fama internazionale, che per la prima volta è stata parte attiva del Dream team del benessere dei Vip del Festival di Sanremo.

La dottoressa Sandra Tosi ha partecipato al Festival dei Sogni diretto dal prof. Serra (spa manager e direttore del benessere del festival da oltre 10 anni) come membro del comitato scientifico del master massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi.

A Sanremo ha potuto mettere la sua grande esperienza al servizio degli allievi del master e ha fornito consulenze specialistiche ai numerosi avventori della luxury spa del Grand Hotel des Anglais di Sanremo, la Somnia Aura spa, dove cantanti, giornalisti, artisti e personaggi dello spettacolo hanno cercato rifugio nella settimana più intensa dello spettacolo italiano.

La Dott.ssa Tosi ha presenziato in qualità di osteopata di grande esperienza, vanta oltre 25 anni di esperienza sul campo e tratta disfunzioni e problematiche di ogni genere sia negli adulti che in ambito pediatrico, e come direttrice del rinomato Centro Atman Medical (sito in Via romana 43/b a Nettuno) fiore all’occhiello per la sanità del Lazio e non solo, in grado di accogliere e trattare pazienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, dal 2023 Polispecialistico e primo centro clinico osteopatico e fisioterapico del territorio.

Di questa sua esperienza nella città dei fiori la Dott.ssa Sandra Tosi racconta: