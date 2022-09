Elezioni, Bruognolo (Lega): Grazie a chi ha sostenuto la Lega nell’area della provincia Roma sud

“Il centrodestra unito ha conquistato la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Faccio i miei più sinceri auguri a tutti i Parlamentari eletti che da oggi hanno la grande responsabilità di rispondere agli italiani che hanno dato un segnale chiaro per un cambio di rotta netto. Faccio un plauso alla Lega che della provincia di Roma sud ha contribuito, in modo determinante, al successo della coalizione di centrodestra. In questi anni abbiamo lavorato tanto e ieri gli elettori ci hanno premiato. Grazie a tutti coloro che hanno speso anche solo un minuto del proprio tempo per questa campagna elettorale, grazie ai candidati che ci hanno messo la faccia, ai coordinatori cittadini per il lavoro svolto e agli amici ed elettori che hanno deciso di darci fiducia ancora una volta. La Lega Provincia di Roma Sud è forte e continuerà a lavorare con energia e passione anche grazie all’aiuto dei neo parlamentari che sapranno intercettare, ne sono certo, le istanze del nostro territorio”. Così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud.

Mi piace: Mi piace Caricamento...