Bonus da 500 euro per le famiglie: come funziona e come ottenerlo

Nuovo bonus da 500 euro per tutte le famiglie: ecco chi ne beneficia e come si può ottenere

Immagina di avere un figlio che ama la musica, lo sport o le lingue straniere, ma che magari non riesce a partecipare a tutte le attività che vorrebbe per via dei costi. Se ti ritrovi in questa situazione, c’è una buona notizia in arrivo: un bonus da 500 euro pensato proprio per le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni.

Ma attenzione, non è un regalo per tutti: c’è qualche requisito da rispettare, e il bonus può essere utilizzato solo per alcune specifiche attività. Vediamo di cosa si tratta e come fare per non farsi sfuggire questa opportunità.

A chi spetta il bonus e per cosa può essere usato

Il bonus da 500 euro rientra nel Fondo Dote Famiglia, un’iniziativa pensata per supportare le famiglie con figli piccoli e per aiutare a coprire le spese di attività extrascolastiche. Quindi, niente più preoccupazioni per i costi di corsi di musica, sport, danza, teatro, e altre attività ricreative.

Questi soldi possono essere utilizzati per le iscrizioni a corsi di lingua, musica, attività sportive, e persino quelle culturali. Insomma, se il tuo bambino o ragazzo è coinvolto in qualcosa che si svolge fuori dall’orario scolastico e che ha un costo, il bonus potrebbe fare al caso tuo.

Tuttavia, non tutte le famiglie potranno accedere a questo incentivo. Il bonus è destinato a chi ha un ISEE inferiore ai 15.000 euro, una soglia che è stata ridotta rispetto alla proposta iniziale di 35.000 euro, proprio per concentrarsi su chi ha un reddito più basso e ne ha più bisogno. Inoltre, se il genitore ha figli minori a carico e si trova in un percorso di protezione contro la violenza, l’attestazione ISEE non sarà richiesta.

Come richiedere il bonus e i dettagli sulla procedura

Ora che hai capito a chi spetta, vediamo come fare per ottenere il bonus 500 euro. La buona notizia è che, come molte altre agevolazioni, questa somma verrà rimborsata dopo che la famiglia ha sostenuto le spese.

In pratica, dovrai prima pagare per l’attività a cui il tuo bambino partecipa (ad esempio, un corso di musica o una scuola di calcio), e poi, con le fatture o ricevute di pagamento, potrai richiedere il rimborso. Non dimenticare che tutte le attività devono essere offerte da enti pubblici, privati o del terzo settore, quindi, assicurati che la struttura che offre il corso sia idonea.

A marzo 2025, verranno fornite le modalità ufficiali per fare domanda, attraverso un decreto che definirà la procedura completa. Si prevede che la somma complessiva stanziata per quest’anno sia di 30 milioni di euro, quindi non sarà necessario affrettarsi troppo, ma è sempre una buona idea tenersi aggiornati.

Un’opportunità da non perdere

Se sei una famiglia con figli che amano fare attività extracurriculari, questa potrebbe essere un’opportunità davvero utile per dare loro più opportunità senza gravare sul bilancio familiare. Immagina quanto possano essere arricchenti esperienze come un corso di chitarra, lezioni di tennis o una vacanza studio in lingua, e pensa a come questa misura possa alleggerire il carico economico.

Il bonus è pensato per dare una mano alle famiglie che affrontano difficoltà economiche, ma, come sempre, è importante fare attenzione ai dettagli e alle modalità di richiesta. Ti consiglio di prepararti per tempo, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e facendo attenzione ai documenti da presentare. In questo modo, potrai sfruttare al meglio questa dote famiglia e permettere ai tuoi figli di coltivare i loro talenti senza preoccuparti troppo del portafoglio.