Malattie sessuali: boom di contagi tra i più giovani

Negli ultimi anni, le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) stanno registrando un preoccupante aumento, soprattutto tra i più giovani. Secondo recenti dati sanitari, il numero di contagi da HIV, epatite B e C, sifilide, gonorrea e papillomavirus è in crescita esponenziale, con un incremento significativo rispetto al passato. In particolare, tra i giovani sotto i 25 anni si registra un’impennata dei casi di clamidia e gonorrea, due delle malattie più diffuse tra chi ha rapporti sessuali non protetti. Questo fenomeno è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui la scarsa consapevolezza delle IST, la riduzione dell’uso del preservativo e l’aumento dei rapporti occasionali, spesso facilitati dalle app di incontri.

Uno degli aspetti più preoccupanti è che molti giovani, pur essendo portatori di malattie sessualmente trasmissibili, non ne sono consapevoli e non si sottopongono ai controlli necessari. Questo porta a un circolo vizioso in cui le IST si diffondono senza controllo, esponendo l’intera società a un rischio maggiore. La disinformazione e il tabù che ancora circondano il tema della salute sessuale impediscono una gestione efficace della prevenzione.

Come prevenire il contagio?

La prevenzione è l’unica arma efficace per contrastare la diffusione delle IST. Gli esperti consigliano di seguire alcune semplici ma fondamentali regole per ridurre il rischio di infezioni. Il decalogo del sesso sicuro propone alcune linee guida essenziali, tra cui:

Utilizzo del preservativo in ogni rapporto occasionale.

Effettuare test periodici per le malattie sessualmente trasmissibili.

Evitare rapporti con persone che mostrano sintomi visibili di IST.

Vaccinarsi contro HPV ed epatite B, due virus molto diffusi tra i giovani.

Informarsi sui propri partner e praticare una sessualità consapevole.

Oltre a queste precauzioni, la consapevolezza e l’educazione sessuale sono strumenti indispensabili per ridurre i contagi. Purtroppo, in Italia l’educazione sessuale nelle scuole è ancora un argomento sottovalutato e spesso ignorato. Secondo recenti studi, la mancanza di programmi scolastici dedicati alla salute sessuale lascia i giovani senza gli strumenti necessari per proteggersi.

L’introduzione di corsi specifici nelle scuole potrebbe ridurre sensibilmente la diffusione delle IST, insegnando ai ragazzi l’importanza della protezione, della comunicazione con il partner e della responsabilità nelle scelte sessuali.

Rapporti occasionali: più rischiosi di quelli programmati

Un altro elemento da considerare è il rischio legato ai rapporti sessuali occasionali, che spesso avvengono senza precauzioni e in condizioni poco sicure. Contrariamente a quanto si possa pensare, i rapporti occasionali con sconosciuti sono spesso più pericolosi dei rapporti a pagamento programmati con escort professioniste.

Molti portali online offrono la possibilità di selezionare accompagnatrici attraverso cataloghi fotografici aggiornati, mettendo in contatto clienti e operatrici del settore in modo trasparente e sicuro. Questo sistema consente di organizzare incontri in ambienti controllati, riducendo il rischio di malattie e garantendo una maggiore igiene rispetto a incontri improvvisati e privi di precauzioni.

Inoltre, il mondo del sesso a pagamento è regolato da rigidi protocolli igienico-sanitari, con molte professioniste che si sottopongono regolarmente a test per IST, rendendo questi incontri più sicuri rispetto ai cosiddetti “calippo tour” o alle “sex roulette“, fenomeni preoccupanti che stanno spopolando tra i giovani e sui social.

La “sex roulette” è una pratica estremamente pericolosa in cui un gruppo di persone partecipa a un rapporto sessuale di gruppo senza precauzioni, senza conoscere lo stato di salute dei partecipanti. Il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili in questi contesti è altissimo. Allo stesso modo, il “calippo tour” – una sorta di viaggio tra più partner occasionali – rappresenta un’abitudine rischiosa che favorisce la diffusione delle IST in modo incontrollato.

Maggiore consapevolezza, meno rischi

L’aumento delle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani è un campanello d’allarme che non può essere ignorato. È essenziale diffondere una maggiore consapevolezza sul tema della salute sessuale, promuovendo una cultura del sesso sicuro e responsabilizzando le nuove generazioni.

Un ruolo fondamentale lo giocano i genitori e gli istituti educativi, che devono fornire ai ragazzi le informazioni necessarie per affrontare la sessualità in modo consapevole. Solo attraverso un’educazione sessuale efficace, controlli sanitari regolari e comportamenti responsabili si può sperare di arginare questa vera e propria emergenza sanitaria.

Sottovalutare il problema significa esporre intere generazioni a malattie altamente contagiose e potenzialmente pericolose. È quindi fondamentale adottare tutte le misure necessarie per proteggersi e vivere una sessualità libera, ma consapevole e sicura.