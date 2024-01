Corea del Sud, investimento record da 438 miliardi per la produzione di chip

(Adnkronos) – Samsung e SK Hynix hanno pianificato un investimento colossale di 622 trilioni di won sudcoreani (circa 438 miliardi di euro) per espandere la capacità di produzione di chip nella provincia meridionale di Gyeonggi. L'obiettivo è quello di costruire 16 nuovi impianti di fabbricazione entro il 2047, come riportato dall'agenzia di stampa Yonhap. Secondo quanto riferito dalla testata il mega complesso, che si estenderà su una superficie di 21 milioni di metri quadrati, includerà una zona esclusiva dedicata alle aziende senza fabbriche (fabless), nonché ulteriori impianti per la produzione di fonderie e chip di memoria, citando una dichiarazione dei Ministeri per la scienza e l'industria. Attualmente, nell'area sono presenti già 21 impianti di fabbricazione. Il governo della Corea del Sud ha inoltre annunciato piani per costruire una zona dedicata alla produzione di materiali, componenti e attrezzature, oltre a strutture per la ricerca e lo sviluppo. Il Ministero del commercio, dell'industria e dell'energia stima che il progetto creerà 3,5 milioni di posti di lavoro. Samsung prevede di allocare un totale di 500 trilioni di won al progetto, con 360 trilioni di won destinati a sei siti di fabbricazione a Yongin, 120 trilioni di won a tre impianti a Pyeongtaek e 20 trilioni di won a tre unità di ricerca a Giheung, come scritto da Yonhap News Agency. SK Hynix investirà 122 trilioni di won in quattro siti di fabbricazione a Yongin. I dati dell'Ufficio statistico nazionale hanno mostrato che le spedizioni di chip da parte di aziende sudcoreane sono aumentate dell'80% su base annua a novembre, segnalando una ripresa nel settore. Tuttavia, la scorsa settimana Samsung ha stimato che il profitto operativo nel quarto trimestre del 2023 sia diminuito del 35% a 2,8 trilioni di won. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

