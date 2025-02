Scioperi dei trasporti a febbraio: tutto quello che devi sapere per non restare bloccato

Sciopero di treni, metropolitane ed aerei a febbraio: tutte le date e le info utili

Febbraio si preannuncia un mese movimentato per chi si sposta in treno, bus, metropolitana o aereo. Se hai in programma un viaggio o un impegno che richiede l’utilizzo dei trasporti pubblici, tieni a mente che una serie di scioperi potrebbero causare disagi.

Già da fine mese, si susseguiranno tre scioperi nazionali, che rischiano di creare problemi a chi si sposta per lavoro o per piacere. Il primo appuntamento con le agitazioni è sabato 22 febbraio, quando dalle 21 fino alla stessa ora del giorno successivo, domenica 23 febbraio, si fermeranno i treni delle principali compagnie italiane.

A essere coinvolti saranno i lavoratori delle Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. È facile prevedere che i treni possano subire ritardi o cancellazioni, quindi chi ha programmato di viaggiare in quei giorni dovrà essere pronto a modificare i propri piani.

Scioperi Intercity e Frecciarossa, le fasce garantite

Inoltre, la situazione potrebbe complicarsi anche prima e dopo lo sciopero, con eventuali modifiche al servizio. Se hai prenotato un viaggio su treni Intercity o Freccia, potrai richiedere il rimborso fino all’ora di partenza, mentre per i treni regionali la richiesta dovrà avvenire entro la mezzanotte del giorno precedente.

Ma non temere, ci sono comunque alcune fasce di servizio garantito per legge, che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 per il trasporto regionale. Troverai tutte le informazioni aggiornate sul sito di Trenitalia. A seguire, il 24 febbraio, sarà la volta di altri disagi. Questo sciopero interesserà bus, tram e metropolitane in tutta Italia, con una fermata di 24 ore indetta dal sindacato Usb per chiedere il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri.

In città come Torino, la Gtt ha già annunciato che il servizio urbano e suburbano, compresa la metropolitana, circolerà solo nelle fasce orarie 6-9 e 12-15. Se invece devi prendere un autobus extraurbano o viaggi sulla linea Ciriè-Ceres, preparati a vedere i mezzi attivi solo dalle 8 alle 14:30 e dalle 17:30 in poi. Chi si sposta in metro o su mezzi pubblici dovrà adattarsi, quindi controlla attentamente gli orari sul sito delle rispettive aziende di trasporto.

Sciopero settore aereo: le date

Ma non è tutto: lo sciopero del 24 febbraio coinvolgerà anche il settore aereo, con il personale di EasyJet e AeroItalia che incrocerà le braccia tra 12 e 16. Se hai un volo previsto in quelle ore, preparati a possibili disagi, tra cancellazioni e ritardi, che potrebbero costringerti a riprogrammare il tuo viaggio.

Con tutte queste agitazioni in programma, come prepararsi per non rimanere bloccati? La cosa migliore è consultare in anticipo i siti web delle compagnie di trasporto, dove verranno pubblicate tutte le informazioni ufficiali su eventuali cancellazioni, variazioni degli orari e modalità di rimborso.

Pianifica i tuoi spostamenti tenendo conto delle possibili modifiche, e se il tuo viaggio non è urgente, potresti anche considerare di posticiparlo. Resta aggiornato, controlla gli orari e, se possibile, scegli di partire prima o dopo le fasce orarie degli scioperi.

In ogni caso, questi disagi ci ricordano quanto sia importante rimanere flessibili, soprattutto quando ci si sposta in periodi particolarmente “caldi” per le agitazioni dei lavoratori. Che si tratti di un viaggio per lavoro o per svago, è meglio essere preparati a ogni eventualità.