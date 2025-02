Come i dazi di Trump rischiano di cambiare la vita degli italiani

I dazi di Trump all’Europa rischiano di cambiare la situazione per gli italiani

Cosa succederebbe se, da un giorno all’altro, il costo della tua automobile aumentasse drasticamente, o se il tuo snack preferito diventasse più caro senza preavviso? La guerra commerciale lanciata da Donald Trump contro l’Unione Europea, con i suoi dazi sempre più alti, potrebbe farci vivere proprio questa realtà.

L’Italia, da sempre uno degli esportatori più forti verso gli Stati Uniti, sarebbe tra i paesi più colpiti, con ripercussioni non solo sull’economia ma anche sulla vita quotidiana dei cittadini. Iniziamo dai numeri. Gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale dell’Italia: negli ultimi anni, il nostro paese ha esportato beni e servizi per oltre 64,7 miliardi di euro.

La bilancia commerciale con gli Stati Uniti è in attivo di 38,8 miliardi di euro. Ma cosa significa davvero per l’Italia questa “fortuna” di essere così legata al mercato americano? Che quando Washington alza la posta, noi rischiamo grosso. Trump ha già messo nel mirino prodotti chiave come macchinari, automobili, alimenti (come il prosciutto e il vino) e persino abbigliamento e calzature.

Se i dazi aumentano, a risentirne saranno principalmente le imprese italiane, ma anche i consumatori. E non parliamo di cifre insignificanti. Le stime parlano di costi aggiuntivi per l’Italia che vanno da 4 a 7 miliardi di euro all’anno, a seconda di quanto alzeranno le tariffe.

Dazi Usa-Europa: come ne risente l’Italia

E se pensiamo che a risentirne saranno 53.000 posti di lavoro, non possiamo fare a meno di preoccuparci. Immagina il prezzo dei jeans o delle scarpe italiane che potresti comprare in un negozio americano: saranno più cari. Ma anche se non vivi negli Stati Uniti, i dazi si faranno sentire anche in Italia.

Prodotti come cosmetici, alcolici o persino auto americane potrebbero costare di più, perché l’Europa risponderà a tono con contromisure altrettanto pesanti. Le regioni italiane più esposte sarebbero quelle che già oggi esportano molto verso gli Stati Uniti. Ad esempio, la Liguria, con la sua cantieristica navale, o il Molise, noto per l’automotive.

Ma anche Campania, Emilia-Romagna e Basilicata vedrebbero danneggiate le loro produzioni locali, come l’agroalimentare e il settore farmaceutico. In queste regioni, il rischio di veder aumentare i costi per i consumatori sarebbe elevato. Immagina una scena del tuo quotidiano: fai la spesa e i prezzi sembrano aver preso il volo.

Dazi Usa, sale l’inflazione

Quei piccoli incrementi sui prodotti di consumo (dal ketchup agli snack), che sembrano invisibili singolarmente, alla fine fanno la differenza. Per non parlare delle auto e delle moto: quelle Harley Davidson che tanto ti piacciono potrebbero diventare un lusso difficilmente accessibile, o le auto americane che vedremmo sugli scaffali con una cifra decisamente più alta.

Il risultato? Inflazione che erode il potere d’acquisto e un’economia che fatica a stare in piedi. La riflessione è semplice: una guerra commerciale non porta mai vincitori. I consumatori sono sempre i più danneggiati. E quando si parla di aumenti dei prezzi, ogni piccolo rincaro si somma a un quadro generale di incertezze.

Quindi, se un giorno sentirai parlare di nuovi dazi, ricordati che potrebbe non essere solo una questione politica, ma una realtà che toccherà direttamente il tuo portafoglio. La domanda è: riusciremo a tenere il passo, o sarà il caso di prepararsi a un futuro più costoso?