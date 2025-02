Il tasto “Non mi piace” arriva su Instagram: cosa cambia davvero?

Instagram, nuova rivoluzione: arriva il tasto “Non mi piace”, ecco come funzionerà

Avete mai avuto quella sensazione di non riuscire a scrollare Instagram senza imbattervi in contenuti che non vi piacciono? Ecco, Meta sta provando a risolvere questo problema con l’introduzione del tasto “Non mi piace”, che permetterà agli utenti di esprimere un giudizio negativo sui post o commenti, ma solo in una fase di test. La novità è già realtà per un numero ristretto di utenti, ma cosa significa davvero per il nostro utilizzo quotidiano del social?

Un test per migliorare l’esperienza

Il tasto “Non mi piace” è ancora in fase di sperimentazione su Instagram, ma già ha suscitato una grande curiosità. Come confermato dal capo di Instagram, Adam Mosseri, l’obiettivo è permettere agli utenti di esprimere un’opinione su contenuti che non trovano rilevanti, senza che altri utenti ne siano a conoscenza.

La nuova funzione, infatti, non sarà visibile agli altri, il che significa che i post non riceveranno un vero e proprio “dislike” pubblico come avviene su YouTube. La speranza di Instagram è che questo tasto possa contribuire a rendere più “amichevoli” i commenti, evitando contenuti dannosi o di bassa qualità.

Il pulsante “Non mi piace” non è certo una novità assoluta nel mondo dei social media. Nel 2016 Facebook introdusse varie faccine per esprimere una gamma più ampia di emozioni, segno che l’idea di lasciare agli utenti il controllo sulle proprie reazioni è qualcosa su cui molte piattaforme stanno puntando. Ma c’è un aspetto che va considerato: come verrà effettivamente usato questo nuovo tasto? Potrebbe finire per diventare un altro modo per alimentare negatività?

I rischi del “Non mi piace”

Da un lato, il nuovo tasto su Instagram potrebbe migliorare l’esperienza di navigazione, spostando più in basso i contenuti che non piacciono agli utenti, e facendoli emergere meno. È il modo che Instagram ha pensato per affinare i contenuti che appaiono nel feed, cercando di evitare che i post non conformi alle policy o poco graditi continuino a essere visibili.

Tuttavia, non mancano le preoccupazioni. Gli esperti di social media avvertono che il pulsante potrebbe diventare uno strumento di abuso. Gruppi di utenti potrebbero unirsi per boicottare determinati profili o contenuti legittimi, creando una sorta di “caccia alle streghe” virtuale.

E c’è anche il timore che l’introduzione del “Non mi piace” possa impattare negativamente sulla salute mentale dei più giovani, abituati a misurare la propria popolarità in base ai “Mi piace” e ai cuoricini ricevuti. Se a questo si aggiungono i commenti che potrebbero seguire un eventuale “dislike”, il rischio di creare un ambiente online più tossico è concreto.

Cosa significa per gli utenti?

Per il momento, gli utenti che stanno partecipando al test non vedranno le loro azioni pubblicate. Se dovessi cliccare sul tasto “Non mi piace” per un post, nessun altro saprà della tua scelta. Non è un “dislike” pubblico, quindi non ci saranno segnali visibili a chi ha creato il contenuto. In teoria, questo dovrebbe limitare gli abusi, ma resta da vedere come evolverà il test e se, una volta implementato su larga scala, porterà reali benefici o nuove problematiche.

In fin dei conti, questa novità potrebbe essere utile per rendere Instagram un social più orientato al miglioramento della qualità dei contenuti, ma non è esente da rischi. Quanto peserà l’aspetto negativo di questa funzione sulla comunità? E come reagiranno gli utenti quando diventerà disponibile per tutti? È una situazione che meritava attenzione, e non resta che aspettare per vedere come si sviluppa.