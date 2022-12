Viaggi di Capodanno: ecco le mete 2023

Quali sono le preferenze degli italiani per le vacanze di Capodanno 2023? A stilare la classifica è Vamonos-Vacanze.it, il tour operator specializzato in vacanze di gruppo e per single,

Per questo Capodanno 2023, tra le mete più gettonate troviamo l’Egitto dove Vamonos-Vacanze.it propone Sharm El Sheik dal 31 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 a 1.499 euro, ma anche i Caraibi (a 2.899 euro) e Santo Domingo (a 2.999 euro) nelle medesime date, il fantastico Tour del Marocco (dal 28 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 a 2.299 euro), la Crociera MSC a Dubai, Abu Dhabi e Qatar (dal 29 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 a 2.899 euro) ed il Capodanno alle Canarie – Fuerteventura (dal 26 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 a 1.999 euro).

«Per la montagna invece cambia il tipo di domanda: gli italiani non partono più solo per sciare ma prevalentemente alla ricerca di relax, wellness, edonismo, enogastronomia», conclude Emma Lenoci. E tra le proposte di Vamonos-Vacanze.it ad andare per la maggiore in questo caso è Marilleva [https://vamonos-vacanze.it/ tours/capodanno-single-sulla- neve/] a pochi passi dalle più belle piste da scii del Trentino (dal 30 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 a 1.299 euro).

Insomma, relax ma anche avventura ed edonismo sul podio dei vacanzieri. «Ma l’avventura e le emozioni sono il valore che aggiungiamo noi con i nostri Group Leader, tenendo conto delle esigenze di ciascuno e senza mai essere invadenti» sottolinea Emma Lenoci, founder di Vamonos Viaggi Eventi SRL.

«In effetti abbiamo voluto essere e siamo stati fin dall’inizio una specie di Club, una Community per gente appassionata di viaggi allettata dal poter vivere nuove esperienze e nuove emozioni», spiega Emma Lenoci, founder di Vamonos Viaggi Eventi SRL.

«L’esperienza è molto simile ad un vero e proprio circolo perché poi i nostri membri tendono a ripetere l’esperienza e spesso si rincontrano proprio durante i nostri viaggi. L’ideale, insomma, per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze» sottolinea Emma Lenoci, che è riuscita a proporre il format della vacanza-avventura senza dovere necessariamente intraprendere viaggi a lungo raggio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...