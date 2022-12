Che sia colpevole o innocente, qual è l’etica di un uomo in fuga? Questa è la necessità da spiegare da cui parte Fabio Massimo Franceschelli, autore, drammaturgo e regista che ha voluto interrogarsi sul nucleo centrale del miscuglio di sangue e fango di cui si compone il meraviglioso essere umano. Siamo in Brasile, anno 2018, stato di São Paulo, in una fazenda dove risiede un ex terrorista italiano su cui pende una richiesta di estradizione. L’uomo ha un visto di residenza permanente ma nel Paese si preannuncia un cambio di guida politica e, nonostante quel visto, le cose per lui potrebbero cambiare nettamente. Ci ispiriamo ovviamente al caso di Cesare Battisti, ma lo facciamo con libertà narrativa, con ampio uso della finzione e senza alcuna intenzione di ripercorrerne il processo o di emettere verdetti. Le vicende di Battisti qui narrate, e i personaggi che in questo dramma lo circondano, sono ipotesi di fantasia, seppur si tratta di una fantasia “plausibile”. Ipotetico anche il suo mondo interiore, che tuttavia è quello che più ci interessa approfondire. Una cosa certa della vita di Cesare Battisti è il suo esser stato per quasi 40 anni un uomo in fuga. (ribadiamo) Che sia colpevole o innocente, qual è l’etica di un uomo in fuga?

Poco tempo addietro, nel 2021, Valerio Callieri ha pubblicato il suo ultimo “Le furie”. Dopo che aveva raccolto (2015) lo scettro di prius del Premio Italo Calvino. E’ lui che si confronterà con Fabio Massimo Franceschelli ed il suo lavoro “L’Etica di Cesare”. Parleranno della storia narrata, ma probabilemnte con tanti riferimenti che saranno godibilissimi per i frequentatori della biblioteca popolare “Giselda Rosati”. Non solo riferimenti immateriali, ma proprio del calpestio delle stesse strade e situazioni spazio temporali che possono far incrociare, esperienze, vite, essendo ambedue, Callieri e Franceschelli, figli accolti del largo territorio marinese. Poi divenuto Ciampino e Marino, e S. Maria delle Mole. Insomma la base territoriale – che pure quando va oltre confine, e giunge al Lazio e all’Italia, se non oltre – si riconosce in Bibliopop.

Per questo ha gioco facile il Presidente di Bibliopop Sergio Santinelli nell’affermare: “ Questi due nostri amici e compagni d’avventura di tempi precedenti, oggi li accogliamo e promuoviamo per lo spessore che hanno raggiunto in capo alla offerta culturale e libraria. Ma, soprattutto – cocnlude Santinelli – li accogliamo con affetto come nostri figliocci. Perchè ci consentono di giustificare, di motivare, di concretizzare quel ruolo di operatori culturali attivi che ci siamo scelti nel promuovere la diffusione della culturale popolare, e della cultura al popolo, a cominciare da quella libraria.”.

L’appuntamento per l’incontro di presentazione de “L’Etica di Cesare” è per venerdì 16 dicembre alle ore 17.30 a Bibliopop, la ex chiesetta in via G. Mameli, angolo via U. Bassi, a S. Maria delle Mole (Marino).

