Bosio: Il futuro è nei giovani e nel cuore

Dopo l’atteso e acceso confronto tra le maggiori cariche dello sport italiano (Governo, CONI e Sport e Salute) intervenute sabato nella giornata inaugurale, si è concluso ieri mattina a Roma il Meeting nazionale dei dirigenti del CSI.

Centinaia i dirigenti riuniti in assemblea per discutere del futuro dell’Ente, della sua vocazione restando fedeli alla sua identità. Obiettivo del dibattito è stato quello di tracciare le linee guida per le politiche future, al fine di concepire progetti al passo con i tempi e iniziative sociali da inserire nei modelli associativi.

Il CSI desidera, infatti, evolversi ed evolvere le proprie strategie per andare incontro alle esigenze delle persone.

Grande attenzione è stata posta sui giovani nell’intervento conclusivo dell’evento affidato al presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio: «Abbiamo fortemente voluto in questo meeting i giovani, perché siamo convinti che siano loro il futuro dell’associazione. Stiamo dalla parte dello sport, del CSI, dei valori che ci portiamo dietro da quasi 80 anni. Abbiamo capito chiaramente ieri, dagli autorevoli interventi di chi governa lo sport italiano, che c’è un progetto di portare gli enti di promozione sportiva dentro il Dipartimento dello sport, probabilmente fuori dal sistema sportivo nazionale, in un qualcosa che al momento non è ben definito. Personalmente ritengo che dobbiamo essere protagonisti del sistema sportivo nazionale, seppur magari con altre formule. È importante, inoltre, che si trovino i confini sui temi delle attività e delle competenze invocate ieri e che portino rapporti sereni ma chiari e trasparenti con le Federazioni Sportive Nazionali». Si rivolgono poi altrove le sue parole: «Lo sport sociale non funziona perché lo si chiama così; funziona solo se lo si pratica con il cuore, così come abbiamo fatto da sempre, con progetti e attività di vera azione sociale. Abbiamo incluso nello sport le persone con disabilità – per fare un esempio, ma ne potrei fare altri – ben prima che si costituisse un movimento paralimpico così strutturato.

Tra gli auspici di questo 2023 proveremo poi a ricostruire un rapporto fecondo con la Chiesa e sul piano delle attività sportive continueremo a valorizzare il territorio, al quale per alcune discipline abbiamo affidato l’organizzazione di alcuni Campionati nazionali. La nostra Associazione va tenuta unita: sono convinto che il Centro Sportivo Italiano tornerà ad essere grande come lo era prima della pandemia, grazie alle tante persone generose che la abitano».