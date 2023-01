Lanuvio, Ierace (Polizia Locale): Tolleranza zero sugli abusi edilizi

Abuso edilizio in via Nettunense, denunciato uno straniero e sequestrato l’immobile. La polizia locale di Lanuvio, unitamente all’Ufficio Tecnico comunale, nell’effettuare dei controlli a seguito di alcune segnalazioni, ha scoperto un grave abuso edilizio da parte di un cittadino extracomunitario che è stato prontamente denunciato. L’abuso prevedeva dei lavori abbattimento di muri portanti per degli ampliamenti finalizzati alla variazione d’uso di un immobile posto in via Nettunense, che si sarebbe così trasformato da un magazzino in una abitazione. Gli ufficiali di PG del corpo, diretto dal Dr. Sergio Ierace, hanno inoltre proceduto al sequestro dell’immobile. “L’intervento eseguito – ha commentato il comandante Ierace – ha un’importanza che va oltre l’aver semplicemente scoperto l’intenzione del cambio di destinazione d’uso da parte degli autori, poiché si colloca in una più attenta valutazione della sicurezza strutturale dell’immobile in questione: se l’abuso fosse stato compiuto, infatti, avrebbe potuto causare un indebolimento della struttura dell’intero stabile di due piani e creare problematiche di sicurezza e stabilità esponendola a futuri possibili crolli l’intera costruzione. Ringrazio – ha concluso – gli Ispettori di Polizia Locale intervenuti e il responsabile dell’UTC Arch. Giancarlo Capomagi che con la sua presenza ha potuto immediatamente verificare la problematica strutturale oggetto di accertamento.”