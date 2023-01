Il Napoli vola. Crollano Milan e Juve

Fisio fit

Il Napoli vola. Crollano in casa Milan e Juve. La crisi di Milan e Juventus è l’aspetto più inquietante di questa giornata di campionato. I rossoneri capitolano in casa per 2-5 contro il Sassuolo che disintegra i padroni di casa. Defrel, Frattesi, Berardi, Laurientè e Henrique i mattatori neroverdi mentre Giroud e Origi fanno i gol della bandiera per i campioni di Italia. Il Sassuolo era addirittura andato per 1-5.

Figura altrettanto orribile l’ha fatta la Juventus soccombendo in casa per 0-2 contro il Monza in una partita da incubo per Allegri e per i suoi ragazzi. Una squadra senza ne’ capo ne’ coda che affronta uno dei primi tempi più brutti della sua storia. Ciurria e Mota al 18mo e al 39mo siglano i due gol che stendono una squadra ormai in totale balia del proprio destino.

Non tradisce il Napoli che consolida il primato in classifica e che batte la Roma in casa per 2-1 con reti di Osimehn e Simeone, di mezzo la Roma aveva trovato il gol del momentaneo pareggio con El Shaarawy.

La Lazio no va oltre il pareggio per 1-1 in casa contro la Fiorentina. Dopo il vantaggio biancoceleste di Casale all’8vo minuto, i viola agguantano il pareggio a inizio ripresa con Gonzalez.

Tutto facile per l’Atalanta che vince in casa per 2-0 con la Sampdoria con le reti dei soliti Maehele e Lookman.

Il Torino recupera in extremis a Empoli una gara che lo vedeva sotto per 2-0 con gol di Luperto e Marin ma i granata riescono a raddrizzarla incredibilmente nel finale con le segnature di Ricci e Sanabria.

Non senza fatica, l’Inter vince a Cremona per 1-2 dopo essere andati sotto molto presto con un eurogol del cremonese Okereke ma poi i nerazzurri riescono a ribaltarla con due gol bellissimi di Lautaro al 22mo e al 65mo.

Nelle due gare di venerdì, il Bologna ha battuto in casa 2-0 lo Spezia e la Salernitana è andata a vincere a Lecce per 1-2.

La ventesima giornata si chiuderà questa sera alle 20.45 con Udinese-Verona al Friuli