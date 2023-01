Ariccia, Insieme con-tatto: dal 2 al 5 Febbraio quattro giorni dedicati alla tattilità

Fisio fit

Dal 2 al 5 Febbraio 2023 Ariccia dedicherà quattro giorni ad attività ed esperienze inclusive che al tempo stesso offrano occasioni ludiche e ricreative, oltre che di formazione e di comunità a ogni genere di pubblico.

Il programma, a cura dell’associazione start in collaborazione con la Federazione Nazionale delle Istituzioni Prociechi e L’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, è inserito nel cartellone “Ariccia da Amare” Christmas con il sostegno della Regione Lazio.

Grazie al gran fermento creatosi intorno al progetto “Con-tatto: per leggere insieme” finanziato dal Cepell e con cui la Biblioteca Attiva di Ariccia ha portato avanti nell’ultimo anno un serrato programma di attività, mostre, corsi di formazione, laboratori volti allo sviluppo di capacità e competenze legate alla tattilità e alla multisensorialità, si è pensato di dare seguito a questa progettualità con un programma intensivo di laboratori e workshops per bambini e adulti, presentazioni, corsi di formazione, esperienze sensoriali e una cena al buio, per coinvolgere sempre più l’intera comunità in un processo collettivo.

Le attività si svolgeranno tra la Biblioteca Attiva e Palazzo Chigi, nelle sale del Mezzanino.

Insieme con tatto: festival della tattilità

IL PROGRAMMA:

Giovedì 2 Febbraio

Mezzanino di Palazzo Chigi

-Ore 11.00-13.00 TD-Box

Presentazione della Tactile digital box. Un progetto a cura di FNIPC in collaborazione con Fondazione Lia con il sostegno di Fondazione Cariplo

-Ore 16.45-18.45 ALBERI con Pietro Vecchiarelli

Laboratorio dedicato e ispirato al libro tattile “Saremo alberi” di Mauro L. Evangelista

Biblioteca Attiva

ATTUTTOTATTO con Laura Pompa e Claudia Falconi

Laboratorio ludico didattico sensoriale

-ORE 11.00 – 13.00 Riservato alle scuole

-ORE 16.45 – 17.45 Laboratorio per bambine e bambini

Venerdì 3 Febbraio

Mezzanino Palazzo Chigi

-Ore 09.00-11.30 LEGO BRAILLE BRICKS – PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 con Stefano Alfano

Laboratorio riservato alle scuole.

-Ore 16.45-18.45 LE MIE MANI con Paola Terranova

Laboratorio per bambine e bambini in cui le mani saranno protagoniste

Biblioteca Attiva

-Ore: 9.00-10.30 CONOSCIAMO PEPE E I SUOI AMICI con Simona Cassano

Laboratorio riservato alle scuole

-Ore 11:00 -13:30 TOCCARE LE PAROLE con Stefano Alfano e Pietro Vecchiarelli

Laboratorio riservato alle scuole

-Ore 16.00-19.00 A TUTTO LEGNO con Daniela Galluzzo

Workshop sulla realizzazione di immagini tattili in legno per adulti

Sabato 4 Febbraio

Mezzanino Palazzo Chigi

-Ore 11:00 -13:00 CI VUOLE UN FIORE con Paola Terranova

Laboratorio per bambine e bambini a partire dalla filastrocca di Gianni Rodari

-Ore 15.00-17.00 IO SONO con Daniela Galluzzo

Laboratorio per bambine e bambini sulla costruzione di immagini tattili in legno

-Ore 17.00-19.00 LETTURE TATTILI animate dalla FNIPC

per tutti

Biblioteca Attiva

-Ore 10.00-13.00 FOUR HOLES FOR ALL con Andrea Delluomo

Workshop di rilegatura giapponese spessorata per adulti

-Ore 16.00-19.00 SCATOLIBRI’ con Andrea Delluomo e Angelo Loreti

Workshop per la costruzione di scatole per adulti

Domenica 5 Febbraio

Palazzo Chigi

-Ore 20.00 CENA AL BUIO in collaborazione con UICI

Tutte le attività sono a partecipazione libera su iscrizione.

Per info e iscrizioni: associazione.start@gmail.com

Biblioteca Attiva 069332010