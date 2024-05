Acilia, sabato 11 maggio: La partita degli Alberi, incontro di calcio solidale

Sabato 11 maggio, con inizio alle ore 16, presso il campo sportivo di Acilia in Largo San Giorgio 6, ci sarà la PARTITA DEGLI ALBERI incontro di calcio solidale per raccogliere fondi a favore dell’Associazione ” Salviamo le riserve naturali “

La manifestazione si inserisce in un più ampio movimento finalizzato a proteggere e tutelare il patrimonio boschivo del X Municipio e non solo. Il tesoro verde del nostro territorio è sempre di più messo a dura prova dall’incuria e dall’indifferenza. L’associazione ” Salviamo le riserve naturali ” da diverso tempo si muove attivamente per fronteggiare questa situazione e sensibilizzare la cittadinanza alla salvaguardia dei nostri alberi.

In campo scenderanno la Nazionale Italiana Poeti e la Nazionale Italiana Calcio Amatoriale.

Ingresso gratuito con donazione libera, in più riffa con lotteria e merenda offerta dall’organizzazione.