Cyberbullismo Svelato, in arrivo il primo convegno della rassegna ‘La Società della Paura: Vivere Costantemente in Guerra’

Nell’ambito della rassegna ‘La Società della Paura: Vivere Costantemente in Guerra’, sabato 11 maggio alle ore 18.30, si svolgerà il convegno denominato ‘Cyberbullismo Svelato – Strategie di prevenzione ed intervento per un futuro digitale sicuro’ presso il Tempio di Santa Maria Maddalena a Capranica Prenestina (Roma). Primo di un’importante serie di eventi che, come ogni anno, sono fortemente voluti da don Davide Martinelli, parroco della Basilica.

Si intitola ‘La Società della Paura: Vivere Costantemente in Guerra’ ed è la rassegna che pone i riflettori su una serie di tematiche piuttosto rilevanti sulle quali occorre fare maggiore luce, soprattutto se consideriamo il fatto che, tali complesse e codeste situazioni complicate, fanno parte della vita quotidiana di ogni individuo di qualsiasi età.

Difatti, il primo convegno ha posto le basi per discutere delle sfide, dei trionfi e delle opportunità che si hanno in età adolescenziale, un’età in cui non si è sempre consci di quello che potrebbe riservare il futuro a un giovane ragazzo.

Fa seguito il secondo, durante il quale si discuterà di Cyberbullismo Svelato e delle strategie di prevenzione e dell’intervento atto a garantire un futuro digitale sicuro. Ai primi due seguiranno: le molteplici dimensioni della società della paura; gli aspetti sociali e culturali della paura; un altro convegno basato sulle risposte e le soluzioni alle varie problematiche presentate; le prospettive future e le azioni concrete e, infine, un altro convegno che avrà come tema principale il femminicidio e l’importanza di spezzare il silenzio.

L’evento

Si tratta di una lodevole iniziativa che pone i riflettori su tutto ciò che deriva dalla navigazione sul web, mettendo in risalto i pericoli a cui si è esposti (soprattutto i giovani), alle vicissitudini e alle ingenti problematiche che possono nascere anche per un semplice dispetto tra ragazzi. Una serie di interventi che approfondiranno i vari aspetti e le molteplici sfaccettature che il web presenta, facendo risultare, il convegno in oggetto, un valido aiuto per chi ancora non riesce a orientarsi e non riconosce gli inganni, le difficoltà e le grane che si può generare dal traffico web o, anche semplicemente, venendo in contatto con un sito poco affidabile o con un internauta che, apparentemente benevole, ci induce ad avere fiducia in lui.

Sarà, dunque, interessante prendervi parte e comprendere il lato oscuro di internet o, per meglio dire, di taluni individui che si celano dietro la maschera dell’intelligenza artificiale o di un ‘world wide web’ non verificato.

Questioni generate, talvolta, dalla superficialità, dalla poca conoscenza o dall’apparenza di ciò che si palesa dinanzi ai nostri occhi sullo schermo di un pc o del nostro cellulare/dispositivo portatile.

Tali fattori implicano, poi, una serie di dilemmi che sfociano nella problematica individuale e che, successivamente, possono comportare questioni ben più gravi che potrebbero condizionare persino un’intera esistenza. Per tale motivo, il suddetto convegno approfondirà quanto di seguito riportato, al fine di preservare e tutelare il benessere di ogni utente che, navigando sul web, non vuole incappare in spiacevoli ‘incontri’:

Impatto psicologico del cyberbullismo e strategie di prevenzione

Intervento e supporto legale

Casi e testimonianze

Discussione

Onde evitare fraintendimenti, basterà pensare all’immane dolore o al modo in cui il web potrebbe rovinare la vita di un giovane ragazzo sia dal punto di vista psicologico e sia dal punto di vista sociale, soprattutto se non vi è un valido supporto che riesce ad aiutarlo e, soprattutto, se si considerano i social come ‘l’agorà’ del mondo, perché non v’è cosa più errata, dato che l’agorà (come quella dell’antica Grecia) è il simbolo del ritrovo dei cittadini del mondo che si parlano incontrandosi di persona e osservano la realtà racchiusa in uno sguardo (furbo o innocente che sia).

I relatori del convegno

Nel corso del convegno, vi saranno una serie di interventi moderati dall’Avv. Chiara Fedeli, Vice Presidente CODACONS, la quale darà voce alle diverse relatrici che accentueranno la tematica trattata e che, come di consuetudine, indurranno alla riflessione coloro che ivi saranno presenti. Tra queste annoveriamo:

Dott.Ssa Annarita Duca – Psicologa

Dott.Ssa Roberta Felli – Psicologa e Psicoterapeuta

Avv. Piera Ponzo – Presidente Ass. Spazio Neutro APS

Ancora una volta, la figura della Donna diviene rilevante in talune circostanze e discussioni volte alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all’altruismo, dunque, al fatto di tendere una mano a coloro che hanno bisogno di aiuto, alle voci inascoltate, ai silenzi inespressi, alle parole soffocate dalla violenza e al timore di non sapere quale sia il modo migliore di agire al fine di contrastare il fenomeno dianzi menzionato, ormai tarlo della società odierna.