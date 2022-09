Astrotarocchi: 9 settembre 2022

Ariete per voi oggi se ci sono problemi verranno superati c’e’ benessere emotivo e ci sono risoluzioni di tipo anche economico

Toro in testa avete le idee chiare, molto sapete esattamente cosa dovete fare e state solo aspettando il momento giusto, andra’ in porto quello che avete in mente

Gemelli cambio di direzione che darete a tutte le cose che non vi piacciono, per voi sono previsti nuovi inizi molto piu’ entusiasmanti e divertenti

Cancro un ostacolo vi si parera’ davanti e’ insormontabile, dovrete fare una scelta e cambiare strada riuscirete comunque a risolvere per tempo quello che dovete

Leone parlate e dite quello che pensate, la via e’ sgombra da ogni ostacolo, e’ ora di chiarire e fare chiarezza su alcune cose rimaste sospese

Vergine si avvia una soluzione ai vostri problemi, sia di tipo economico che per ogni settore vitale, le soluzioni arrivano all’improvviso

Bilancia questa giornata non avrete una gran voglia di essere pazienti ne’ creativi, non sara’ la fine del mondo se rimandate qualche giorno e vi riposate un po’

Scorpione Ci sono azioni che non riuscite a compiere siete come bloccati, ma non vi e’ venuto in mente di fare dei cambiamenti e migliorie? Bene fate i cambiamenti e sarete liberi di agire come credete

Sagittario oggi la giornata e’ molto bella, dovete inseguire il vostro sogno non stando fermi ma diventando attivi e partecipi il sogno e’ vostro non di altri non datene notizia a nessuno

Capricorno scelte azzeccate il vostro sogno lo realizzerete ma per ora dovete gettare le basi e farle belle solide solo cosi la struttura sara’ durevole e potrete percorrerlo in maniera sicura

Acquario oggi scatta la gelosia nei confronti di un uomo che un po’ tende a comandare iniziamo a non badare ai suoi comandi e a smettere di accontentarci di aria fritta, o c’e’ o arrivederci

Pesci giornata strepitosa piena di tutto. realizzazioni destino che si mette in moto e….voi avrete molta paura, non ne avete motivo rimanete sereni e godetevi i frutti della vostra fatica

